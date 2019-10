VIDEO Moto2 | Luca Marini vince il GP del Giappone | riviviamo lo show del fratello di

VIDEO Luca Marini rivela i motivi del proprio successo a Motegi in Moto2 : Ed è doppietta. Luca Marini ci ha preso gusto e, dopo il trionfo in Thailandia, arriva anche quello in Giappone. Sulla pista di Motegi, gara valida per il Mondiale 2019 di Moto2, il centauro dello SKY Racing Team VR46 realizza la propria doppietta, vincendo alla grande il confronto con lo svizzero Thomas Luthi e meritandosi questo riscontro. Di seguito l’analisi del pilota ai microfoni di Sky Sport: VIDEO Luca Marini rivela i motivi del ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : l’ultimo giro di Motegi con il successo di Luca Marini davanti a Luthi : Luca Marini è sicuramente il pilota più in forma del momento in Moto2 ed oggi ha bissato il trionfo della Thailandia imponendosi anche a Motegi nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round della stagione. Il centauro dello Sky Racing Team ha avuto la meglio sullo svizzero Thomas Luthi al termine di una corsa molto tirata e decisa in proprio favore solo negli ultimi due giri, mentre il rookie spagnolo Jorge Martin ha ottenuto il primo ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : gli highlights della gara. Luca Marini concede il bis - Luthi si avvicina ad Alex Marquez : Luca Marini (Sky Racing Team VR46) sfrutta l’inerzia favorevole della vittoria di Buriram e della pole position di ieri per conquistare il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il nativo di Urbino classe 1997 si è imposto a Motegi raccogliendo il terzo successo della carriera nel Motomondiale, il secondo consecutivo dopo il trionfo inaspettato della Thailandia. Marini questa volta non è riuscito ad ...

Moto2 - salvataggio pazzesco di Alex Marquez a Motegi : lo spagnolo vola in aria ma resta attaccato al manubrio [VIDEO] : Il fratello di Marc Marquez regala un salvataggio spettacolare alle telecamere, rimanendo ancorato alla sua moto nonostante un tremendo highside Un salvataggio pazzesco, ancora migliore rispetto a quelli che il fratello regala durante le gare di MotoGp. Alex Marquez si prende la scena nel corso delle FP3 del Gran Premio del Giappone per una manovra pazzesca, arrivata a venti minuti dalla fine della sessione. In uscita dall’ultima ...

VIDEO Moto2 - i momenti salienti della qualifica del GP del Giappone 2019 : Marini si riconferma - riecco Baldassarri : Continua a cavalcare l’onda dell’entusiasmo il marchigiano Luca Marini, capace di confermare la straordinaria prestazione in Thailandia di due settimane fa centrando anche la pole position nel Gran Premio del Giappone 2019 di Moto2. Sull’asfalto bagnato di Motegi il 2’00.985 fatto registrare dall’azzurro sul finale si è rivelato un tempo inattaccabile che gli è valsa la terza partenza al palo della carriera. Di lui ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : Luca Marini senza saponetta sul ginocchio - poi arriva Vinales… : Le qualifiche di Motegi della classe Moto2 saranno sicuramente ricordate per il ritorno di Luca Marini in pole position dopo quasi un anno di digiuno ma anche per un episodio molto curioso che ha visto proprio il fratello di Valentino Rossi come protagonista. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 stava infatti per scendere in pista all’inizio del decisivo Q2 senza entrambe le saponette da posizionare sopra il ginocchio quando uno dei ...

VIDEO Alex Marquez - che numero nelle prove libere a Motegi! Acrobazia dello spagnolo della Moto2 : Alex Marquez stupisce tutti nel corso delle prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Un numero da circo, rimediando ad un highside, dovuto anche alle condizioni di bagnato sulla pista particolarmente evidenti. Un controllo davvero notevole, che vale la pena gustare. Di seguito il VIDEO: VIDEO Alex Marquez, che numero nelle prove libere a Motegi! Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : gli highlights delle prove libere di Motegi : La prima giornata di prove libere a Motegi si è conclusa in Moto2 con un Alex Marquez in grande spolvero a dettare il passo nella seconda sessione odierna valevole per il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round della stagione. Il fratello minore di Marc è stato il migliore delle FP2 anche dal punto di vista del passo riuscendo a stampare un notevole 1’50″647 al quintultimo passaggio sul traguardo del turno che gli ha ...

VIDEO Luca Marini Moto2 : “Una gara perfetta! Sono tornato? No - sono sempre stato qua…” : Luca Marini è davvero raggiante dopo il suo successo nel Gran Premio di Thailandia 2019 di Moto2. Il pilota dello Sky Racing VR46 team spiega di essere stato in grado di mettere in pratica il suo piano gara, staccando tutti sin dal via e gestendo nel finale. Andiamo a sentire le sue parole dopo la gara di Buriram. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Luca Marini alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Il trionfo di Luca Marini a Buriram : Una successo strepitoso di Luca Marini nel quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) il fratellino di Valentino Rossi, alfiere dello Sky Racing Team VR46, ha interrotto il digiuno, conquistando il suo primo sigillo stagionale e il secondo della sua carriera. Un 2019 complicato per lui, mai del tutto in feeling con la sua Kalex. Poi da Aragon, la svolta. Gli highlights della gara della media ...

VIDEO Luca Marini Moto2 - GP Thailandia 2019 : “Il lavoro ci ha portato ad essere veloci” : Luca Marini domina il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista il secondo successo della carriera nel Motomondiale dopo la prima vittoria raccolta in Malesia nella passata stagione. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 ha vinto con autorità in quel di Buriram, sede della quindicesima tappa del Mondiale Moto2, scavalcando senza troppi patemi Nagashima e Marquez nei primi giri e poi imponendo un passo mostruoso che gli ha permesso di ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Marquez in pole a Buriram : Ennesima dimostrazione di superiorità e primo passo verso un weekend potenzialmente determinante in ottica iridata per Alex Marquez, capace di imporsi nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019. Lo spagnolo ha battuto di 95 millesimi lo specialista giapponese Tetsuta Nagashima (Team Onexox), mentre la prima fila sarà completata dal rookie Jorge Martin. Andiamo a rivivere le qualifiche con gli highlights. VIDEO highlights QUALIFICHE GP ...