VIDEO Luca Marini rivela i motivi del proprio successo a Motegi in Moto2

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : l’ultimo giro di Motegi con il successo di Luca Marini davanti a Luthi : Luca Marini è sicuramente il pilota più in forma del momento in Moto2 ed oggi ha bissato il trionfo della Thailandia imponendosi anche a Motegi nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round della stagione. Il centauro dello Sky Racing Team ha avuto la meglio sullo svizzero Thomas Luthi al termine di una corsa molto tirata e decisa in proprio favore solo negli ultimi due giri, mentre il rookie spagnolo Jorge Martin ha ottenuto il primo ...

VIDEO MotoGP - Luca Marini ringrazia Maverick Vinales per le saponette : “Gli offrirò una cena” : Gesto di fairplay da parte di Maverick Vinales nel corso delle qualifiche del GP del Giappone per la Moto2, lo spagnolo si è accorto che Luca Marini era sprovvisto delle saponette e lo ha avvisato. Il fratello di Valentino Rossi lo ha ringraziato attraverso i microfoni di Sky e ha detto che ricambierà il gesto con un invito a cena. Di seguito il VIDEO dell’episodio e delle dichiarazioni di Luca Marini. VIDEO Vinales, Marini E LE ...

Gianluca Vacchi balla 'clavala'/ VIDEO - simula un amplesso al suono di 'Martellala' : Gianluca Vacchi si scatena a suon di 'clavala' ovvero 'Martellala' nel nuovo Video postato su Instagram. Nasceranno nuove polemiche?

Uomini e Donne : il matrimonio di Paola Facchinetti e Leoluca Campagna con Gemma Galgani officiante (VIDEO) : Nel corso dell'ultima puntata del trono over di 'Uomini e Donne, andata in onda, oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, sono state mandate in onda le immagini più emozionanti del matrimonio di Paola Facchinetti e Leoluca Campagna, che, sei anni fa, si sono fidanzati davanti alle telecamere del programma di Maria De Filippi.prosegui la letturaUomini e Donne: il matrimonio di Paola Facchinetti e Leoluca Campagna con Gemma Galgani officiante (video) ...

Lucas Peracchi risponde a Eva Henger a Domenica Live : "Non sono violento - lei ha inventato tutto" (VIDEO) : Terremoto in casa Henger, il caso scoppiato dopo le accuse di Eva Henger contro Lucas Peracchi imputandolo per aver messo le mani addosso a sua figlia, Mercedesz nonché fidanzata dell'ex tronista. Il ragazzo è stato ospite a Domenica Live per portare la sua versione dei fatti.Si inizia da una notizia: "Da ieri stiamo finalmente convivendo" dice Lucas, infatti ieri è terminato il trasloco degli ultimi effetti per iniziare ufficialmente la ...

DIRETTA/ Potenza Rende - risultato 4-1 - VIDEO streaming tv : poker lucano : DIRETTA Potenza Rende streaming video tv: i numeri dei lucani, orario, probabili formazioni e risultato live, primo turno della Coppa Italia Serie C.

Gianluca Mech a Blogo : "L'ingrediente perfetto è... coniugare cucina e salute" (VIDEO) : "Nei programmi di cucina si cerca lo show per fare ascolti, fa più scena vedere dolci ipercalorici o piatti di pasta con condimenti grassi. L'uomo è attratto da queste cose, purtroppo". Lo dice ai microfoni di Blogo Gianluca Mech, l'esperto di alimentazione e inventore della dieta tisanoreica, che da domenica prossima alle ore 11 sarà al fianco di Roberta Capua su La7 nel nuovo programma L'ingrediente perfetto. ...

Mercedesz Henger : "Lucas Peracchi non mi picchia. A mia mamma Eva non sta simpatico" (VIDEO) : Mercedesz Henger, ospite di 'Domenica Live', del 6 ottobre 2019, ha voluto rispondere alla mamma Eva, che ha accusato il fidanzato Lucas Peracchi di averla picchiata duramente:prosegui la letturaMercedesz Henger: "Lucas Peracchi non mi picchia. A mia mamma Eva non sta simpatico" (video) pubblicato su Gossipblog.it 06 ottobre 2019 18:24.

VIDEO Luca Marini Moto2 : “Una gara perfetta! Sono tornato? No - sono sempre stato qua…” : Luca Marini è davvero raggiante dopo il suo successo nel Gran Premio di Thailandia 2019 di Moto2. Il pilota dello Sky Racing VR46 team spiega di essere stato in grado di mettere in pratica il suo piano gara, staccando tutti sin dal via e gestendo nel finale. Andiamo a sentire le sue parole dopo la gara di Buriram. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Luca Marini alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Il trionfo di Luca Marini a Buriram : Una successo strepitoso di Luca Marini nel quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) il fratellino di Valentino Rossi, alfiere dello Sky Racing Team VR46, ha interrotto il digiuno, conquistando il suo primo sigillo stagionale e il secondo della sua carriera. Un 2019 complicato per lui, mai del tutto in feeling con la sua Kalex. Poi da Aragon, la svolta. Gli highlights della gara della media ...

