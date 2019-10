VIDEO GP Giappone MotoGP 2019 | Andrea Dovizioso raggiunge quota 100 podi in carriera

VIDEO Franco Morbidelli MotoGP - GP Giappone 2019 : “Weekend positivo per noi ma dobbiamo ancora capire dove migliorare” : Franco Morbidelli ha concluso il Gran Premio del Giappone 2019 in sesta posizione, non riuscendo a confermare totalmente la velocità messa in mostra in qualifica. Il romano della Yamaha Petronas, scattato dalla seconda casella in griglia, ha disputato una corsa in linea con le prestazioni messe in mostra a partire da Silverstone pagando dazio nella seconda parte di gara a causa del calo della gomma posteriore. Di seguito il VIDEO con le ...

VIDEO Moto2 - Luca Marini vince il GP del Giappone : riviviamo lo show del fratello di Valentino Rossi : Luca Marini ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale Moto2 che si è disputata sul circuito di Motegi. Il fratello di Valentino Rossi si è imposto al termine di una gara molto avvincente e tiratissima che ha regalato grande spettacolo, successo importantissimo per il giovane centauro che sta pian piano salendo in cattedra. Di seguito il VIDEO per rivivere la vittoria di Luca Marini nel GP del Giappone di Moto2. VIDEO VITTORIA ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Avremmo bisogno di più velocità” : Valentino Rossi chiude nella sabbia di curva 1 il Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Un ennesimo brutto risultato per il “Dottore” che prosegue nella sua battaglia personale contro la sua M1 e in uno dei campionati più negativi da quando corre nella massima serie. Al termine della gara ha analizzato la sua situazione toccando diversi punti importanti. Andiamo ad ascoltare con attenzione il suo punto di vista sulla sua crisi ...

VIDEO Valentino Rossi - la caduta nel GP del Giappone 2019 : il Dottore finisce a terra mentre era 11° : Valentino Rossi chiude nella maniera peggiore il suo Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Dopo la partenza in decima posizione, il “Dottore” è finito subito in 14esima, salvo poi lottare con le unghie e con i denti per provare ad entrare nella top ten. Dopo una sofferta battaglia con Danilo Petrucci, il pilota di Tavullia è caduto, finendo nella sabbia di curva 1. Un Gran Premio di Motegi davvero da cancellare per il ...

VIDEO GP Giappone Moto3 2019 : Lorenzo Dalla Porta fiero del team con dedica alla nonna : Una vittoria, quella nel Gran Premio del Giappone di Moto3 2019, che Lorenzo Dalla Porta si porterà nella mente e nel cuore davvero a lungo. Il pilota toscano, infatti, domina la prova di Motegi, approfitta del ko del suo rivale Aron Canet e allunga a +47 punti in classifica generale. Il modo migliore per onorare la memoria della nonna scomparsa di recente. Il Portacolori del team Honda Leopard sottolinea anche un tributo alla sua squadra. ...

VIDEO MotoGP - il primo giro completo del GP del Giappone 2019 : Il gran premio del Giappone 2019 della MotoGP si è chiuso con la decima vittoria stagionale di Marc Marquez. Lo spagnolo ha dominato la scena fin dai primi metri, con una partenza perfetta e un ritmo imposto impossibile da sostenere per tutti i rivali che lentamente si sono allontanati. Andiamo a rivivere le emozioni della partenza e del primo giro, con l’infelice partenza di Franco Morbidelli dalla seconda casella e il primo e unico ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : l’ultimo giro di Motegi con il successo di Luca Marini davanti a Luthi : Luca Marini è sicuramente il pilota più in forma del momento in Moto2 ed oggi ha bissato il trionfo della Thailandia imponendosi anche a Motegi nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round della stagione. Il centauro dello Sky Racing Team ha avuto la meglio sullo svizzero Thomas Luthi al termine di una corsa molto tirata e decisa in proprio favore solo negli ultimi due giri, mentre il rookie spagnolo Jorge Martin ha ottenuto il primo ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : gli highlights della gara. Luca Marini concede il bis - Luthi si avvicina ad Alex Marquez : Luca Marini (Sky Racing Team VR46) sfrutta l’inerzia favorevole della vittoria di Buriram e della pole position di ieri per conquistare il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il nativo di Urbino classe 1997 si è imposto a Motegi raccogliendo il terzo successo della carriera nel Motomondiale, il secondo consecutivo dopo il trionfo inaspettato della Thailandia. Marini questa volta non è riuscito ad ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : le caratteristiche e i segreti del circuito di Motegi : Un tracciato decisamente particolare Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un circuito “Stop&Go” in cui conta avere una moto che va forte in accelerazione, ma nello stesso tempo è necessaria anche stabilità in frenata. Scopriamo i segreti della pista asiatica grazie ad Alex De Angelis (Sky Sport). Di seguito il VIDEO: VIDEO MotoGP, GP Giappone 2019: le caratteristiche e i segreti del circuito ...

VIDEO Moto3 - GP Giappone 2019 : gli highlights della gara. Il trionfo di Lorenzo Dalla Porta - cadute per Canet e Arbolino : Lorenzo Dalla Porta vince da campione il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Honda Leopard Racing conquista il secondo successo stagionale e, approfittando delle cadute di Aron Canet e di Tony Arbolino, fa il vuoto in classifica generale a tre corse dal termine. Il nostro Portacolori, infatti, può vantare 47 lunghezze di vantaggio sull’iberico e, in vista del prossimo ...

MotoGp – Semafori spenti a Motegi : il VIDEO della partenza del Gp del Giappone : Subito un duello tra Marquez e Quarararo nel primo giro del Gp del Giappone: il VIDEO della partenza di Motegi Dopo le vittorie italiane di Dalla Porta e Luca Marini rispettivamente nella gara di Moto3 e Moto2, è arrivato il turno della gara di MotoGp a Motegi. Semafori spenti in Giappone, con Marquez che è riuscito a mantenere la sua prima posizione, per pochi secondi, seguito da Quartararo, mentre Morbidelli ha perso qualche posizione ...

VIDEO Marc Marquez sfata il tabù - prima pole position in Giappone : il giro da fulmine a Motegi : Marc Marquez sfata il tabù a Motegi e per la prima volta in carriera conquista la pole position del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha interpretato al meglio le difficili condizioni meteo e domani scatterà dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a caccia della vittoria da fresco Campione del Mondo. Di seguito il VIDEO di Marc Marquez che sfata il tabù, prima pole position a Motegi. VIDEO Marc ...

VIDEO GP Giappone - highlights e sintesi qualifiche : Marquez in pole - Valentino Rossi e Dovizioso attardati : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto nelle qualifiche a Motegi e domani scatterà dalla prima piazzola per andare a caccia della vittoria ma il Campione del Mondo dovrà stare molto attento alle Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo che scatteranno accanto a lui in prima fila mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi dovranno rimontare dal settimo e dal ...

VIDEO Valentino Rossi - un fenomeno in Giappone : bagno di folla per il Dottore - spunta anche un manga a Motegi : Valentino Rossi è un vero e proprio idolo in Giappone, il Dottore è amatissimo dal pubblico nipponico che infatti lo ha aspettato in maniera calorosa a Motegi. Tantissimi fan per il centauro di Tavullia e a un certo punto è spuntato anche un manga che ritrae il nove volte Campione del Mondo, simpaticissima una bambina che sembra davvero innamorata di Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO dei tifosi del pilota della Yamaha. VIDEO manga ...