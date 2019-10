VIDEO GP Giappone Moto3 2019 | Lorenzo Dalla Porta fiero del team con dedica alla nonna

VIDEO MotoGP - il primo giro completo del GP del Giappone 2019 : Il gran premio del Giappone 2019 della MotoGP si è chiuso con la decima vittoria stagionale di Marc Marquez. Lo spagnolo ha dominato la scena fin dai primi metri, con una partenza perfetta e un ritmo imposto impossibile da sostenere per tutti i rivali che lentamente si sono allontanati. Andiamo a rivivere le emozioni della partenza e del primo giro, con l’infelice partenza di Franco Morbidelli dalla seconda casella e il primo e unico ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : l’ultimo giro di Motegi con il successo di Luca Marini davanti a Luthi : Luca Marini è sicuramente il pilota più in forma del momento in Moto2 ed oggi ha bissato il trionfo della Thailandia imponendosi anche a Motegi nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round della stagione. Il centauro dello Sky Racing Team ha avuto la meglio sullo svizzero Thomas Luthi al termine di una corsa molto tirata e decisa in proprio favore solo negli ultimi due giri, mentre il rookie spagnolo Jorge Martin ha ottenuto il primo ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : gli highlights della gara. Luca Marini concede il bis - Luthi si avvicina ad Alex Marquez : Luca Marini (Sky Racing Team VR46) sfrutta l’inerzia favorevole della vittoria di Buriram e della pole position di ieri per conquistare il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il nativo di Urbino classe 1997 si è imposto a Motegi raccogliendo il terzo successo della carriera nel Motomondiale, il secondo consecutivo dopo il trionfo inaspettato della Thailandia. Marini questa volta non è riuscito ad ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : le caratteristiche e i segreti del circuito di Motegi : Un tracciato decisamente particolare Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un circuito “Stop&Go” in cui conta avere una moto che va forte in accelerazione, ma nello stesso tempo è necessaria anche stabilità in frenata. Scopriamo i segreti della pista asiatica grazie ad Alex De Angelis (Sky Sport). Di seguito il VIDEO: VIDEO MotoGP, GP Giappone 2019: le caratteristiche e i segreti del circuito ...

VIDEO Moto3 - GP Giappone 2019 : gli highlights della gara. Il trionfo di Lorenzo Dalla Porta - cadute per Canet e Arbolino : Lorenzo Dalla Porta vince da campione il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Honda Leopard Racing conquista il secondo successo stagionale e, approfittando delle cadute di Aron Canet e di Tony Arbolino, fa il vuoto in classifica generale a tre corse dal termine. Il nostro Portacolori, infatti, può vantare 47 lunghezze di vantaggio sull’iberico e, in vista del prossimo ...

MotoGp – Semafori spenti a Motegi : il VIDEO della partenza del Gp del Giappone : Subito un duello tra Marquez e Quarararo nel primo giro del Gp del Giappone: il VIDEO della partenza di Motegi Dopo le vittorie italiane di Dalla Porta e Luca Marini rispettivamente nella gara di Moto3 e Moto2, è arrivato il turno della gara di MotoGp a Motegi. Semafori spenti in Giappone, con Marquez che è riuscito a mantenere la sua prima posizione, per pochi secondi, seguito da Quartararo, mentre Morbidelli ha perso qualche posizione ...

VIDEO Marc Marquez sfata il tabù - prima pole position in Giappone : il giro da fulmine a Motegi : Marc Marquez sfata il tabù a Motegi e per la prima volta in carriera conquista la pole position del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha interpretato al meglio le difficili condizioni meteo e domani scatterà dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a caccia della vittoria da fresco Campione del Mondo. Di seguito il VIDEO di Marc Marquez che sfata il tabù, prima pole position a Motegi. VIDEO Marc ...

VIDEO GP Giappone - highlights e sintesi qualifiche : Marquez in pole - Valentino Rossi e Dovizioso attardati : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto nelle qualifiche a Motegi e domani scatterà dalla prima piazzola per andare a caccia della vittoria ma il Campione del Mondo dovrà stare molto attento alle Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo che scatteranno accanto a lui in prima fila mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi dovranno rimontare dal settimo e dal ...

VIDEO Valentino Rossi - un fenomeno in Giappone : bagno di folla per il Dottore - spunta anche un manga a Motegi : Valentino Rossi è un vero e proprio idolo in Giappone, il Dottore è amatissimo dal pubblico nipponico che infatti lo ha aspettato in maniera calorosa a Motegi. Tantissimi fan per il centauro di Tavullia e a un certo punto è spuntato anche un manga che ritrae il nove volte Campione del Mondo, simpaticissima una bambina che sembra davvero innamorata di Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO dei tifosi del pilota della Yamaha. VIDEO manga ...

VIDEO Niccolò Antonelli Moto3 - GP Giappone 2019 : “Una pole splendida - un vero sogno” : Niccolò Antonelli centra una pole position strepitosa nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 di Moto3. Il pilota romagnolo festeggia nel migliore dei modi il rientro in pista dopo la caduta di Misano, e ammette come questo risultato fosse completamente inatteso. Andiamo a sentire le sue parole a caldo. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Niccolò Antonelli alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca ...

VIDEO Moto2 - i momenti salienti della qualifica del GP del Giappone 2019 : Marini si riconferma - riecco Baldassarri : Continua a cavalcare l’onda dell’entusiasmo il marchigiano Luca Marini, capace di confermare la straordinaria prestazione in Thailandia di due settimane fa centrando anche la pole position nel Gran Premio del Giappone 2019 di Moto2. Sull’asfalto bagnato di Motegi il 2’00.985 fatto registrare dall’azzurro sul finale si è rivelato un tempo inattaccabile che gli è valsa la terza partenza al palo della carriera. Di lui ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : Luca Marini senza saponetta sul ginocchio - poi arriva Vinales… : Le qualifiche di Motegi della classe Moto2 saranno sicuramente ricordate per il ritorno di Luca Marini in pole position dopo quasi un anno di digiuno ma anche per un episodio molto curioso che ha visto proprio il fratello di Valentino Rossi come protagonista. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 stava infatti per scendere in pista all’inizio del decisivo Q2 senza entrambe le saponette da posizionare sopra il ginocchio quando uno dei ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Giappone 2019 : “Sono pronto per la gara - anche se domani dovesse piovere” : Maverick Vinales è carico dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Lo spagnolo si definisce già pronto in ottica gara, anche se domani la pioggia dovrebbe essere protagonista. La crescita del feeeling con la sua Yamaha è sempre più evidente e il numero 12 lo conferma. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Maverick Vinales ...