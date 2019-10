Viaggio nella Sicilia del Gattopardo | nuovo successo per Alberto Angela e “Ulisse | Il

«Time Capsule» - Viaggio nella storia di Louis Vuitton : Il viaggio di Louis Vuitton inizia nel 1854, anno della sua fondazione, e oggi, ben 165 anni dopo, la maison ha deciso di raccontarsi al pubblico con una mostra speciale che ne narra l’evoluzione ultra centenaria e il suo carattere pionieristico. «Time Capsule», questo il titolo, è un’esposizione internazionale e itinerante che fino al 20 ottobre farà tappa a Milano, nella splendida Piazzetta Reale, con ingresso gratuito. Ma c’è di più, perché ...

Amazzonia - Viaggio nella comunità indigena di Sarayaku : tra riti antichi e nuovi smartphone : I Kichwa a nord dell’Ecuador difendono la foresta dall’assalto delle compagnie petrolifere straniere. Le donne rivestono ruoli di potere, i giovani studiano e partecipano ai “Friday for Future”. E la comunità si è aperta al turismo con un B&B nella giungla

Criminal Minds - un Viaggio nella mente dei serial killer : Criminal Minds è proprio quello che il titolo racconta, un terribile, inquietante e sorprendente viaggio nella mente di quegli assassini, i serial killer, che si nascondono tra di noi. Lo show di grandissimo successo negli Stati Uniti è stato ideato dalla CBS nel 2005 giungendo fino alla quattordicesima stagione, ma il network ha già deciso di realizzare anche una quindicesima stagione di 10 puntate. Al momento quindi lo show si compone di 314 ...

Nella città di Nyanga continua il Viaggio dei Duchi di Sussex - : Fonte foto: Getty imagesNella città di Nyanga continua il viaggio dei Duchi di Sussex 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Sobrietà per Meghan Markle e il Principe Harry dal tour in Sud Africa

Enjoy - Peter Gomez presenta 3 documentari su lusso - droga e porno : “Viaggio senza moralismi nella nostra società”. Su Nove da stasera : Tre argomenti che da sempre creano scandalo e dividono l’opinione pubblica, arrivando ad essere al centro del dibattito socio-culturale: lusso, droga e porno. Il giornalista Peter Gomez scandaglia questi tre universi nel nuovo programma “Enjoy”, per raccontare da una prospettiva nuova questi fenomeni, con le testimonianze di chi conosce bene questi “vizi” contemporanei, per cui l’eccesso è la parola d’ordine. Un racconto senza pregiudizi in ...

Le otto spine di Napoli : Viaggio nella città sfregiata : Se fosse brutta ce ne faremmo una ragione. Se fosse spoglia, senza storia, senza cultura, senza tradizione, ci rassegneremmo. Se fosse un'altra città, diremmo non importa. Ma è...

Green Book un Viaggio nella memoria da vivere insieme ai suoi attori : Recensione di Green Book film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali Anni 60. L’ italo-americano Tony Vallelonga (Viggo Mortensen), detto Tony Lip, dopo aver perso il lavoro come buttafuori in uno dei più famosi club di New York, si ritrova a ricoprire il ruolo di autista per Donald Shirley (Mahershala Alì), talentuoso pianista afroamericano. Pur essendo un grande musicista, acclamato ed osannato in tutti i propri concerti, Shirley subisce ...

Viaggio nella follia di Joker a Venezia 76 - Joaquin Phoenix si fonde con il personaggio in un film visivamente inquietante (recensione) : É una mia impressione o la situazione diventa più folle lì fuori? Joaquin Phoenix nei panni di Joker a Venezia 76 ci introduce nel mondo visionario di Todd Phillips con una battuta ad effetto, che stabilisce come l'ordine stia per essere sopraffatto. Gotham City è sull'orlo del precipizio. Basta una piccola spinta. Erano alte le aspettative per il Joker di Todd Phillips, soprattutto perché portava in scena una rivisitazione dello storico ...