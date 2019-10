Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA, MA PER UN ALTRO INCIDENTE ALLA FINE DELLA COMPLANARE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD RESTANO CODE DALLA PRENESTINA, PER EFFETTO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORVERGATA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE TRA 6 VEICOLI NELLA GALLERIA APPIA, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA, SULLA STESSA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, USCENDO DA Roma CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SAN CESAREO A CAUSA DEL CANTIERE CHE RIDUCE LA CARREGGIATA. NELLA ZONA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE VERSO RIETI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, USCENDO DA Roma SEMPRE SULLA CASILINA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SAN CESAREO IN PROVINCIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO PRETTAMENTE SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLA Regione RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE VERSO RIETI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO. CODE SULL’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER TUTTA LA GIORNATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 09.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE ALLA NEBBIA: SULL’A1 Roma NAPOLI VISIBILITA’ A 100 METRI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO LIMITATA LA VISIBILITA’ PER NEBBIA ANCHE SULL’A24 Roma TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E VALLE DEL SALTO, QUI RIDOTTA AD 80 METRI PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI A Roma SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO MOLTE VIE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 08.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE ALLA NEBBIA: SULL’A1 FIRENZE Roma VISIBILITA’ A 100 METRI TRA FABBRO E GUIDONIA MONTECELIO, E SULLA Roma NAPOLI TRA VALMONTONE E FERENTINO. LIMITATA LA VISIBILITA’ PER NEBBIA ANCHE SULL’A24 TRA VICOVARO MANDELA E VALLE DEL SALTO, QUI RIDOTTA AD 80 METRI PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI A Roma SARANNO CHIUSE AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ATTENZIONE ALLA NEBBIA: SULL’A1 Roma NAPOLI VISIBILITA’ A 90-100 METRI TRA FERENTINO E VALMONTONE, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’A24 Roma TERAMO E SULLA FIRENZE Roma TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA. LIMITATA LA VISIBILITA’ PER NEBBIA ANCHE SULL’A24 TRA VICOVARO MANDELA E VALLE DEL SALTO, QUI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, TRA NOMENTANA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E APPIA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE OSTIA; RIPERCUSSIONI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER FIUMICINO; PROSEGUENDO IN ESTERNA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI IN DIREZIONE Roma, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’; RIGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, PRESSO LA FIERA DI Roma E’ IN CORSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ULTIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO TRA VIA TRIESTE E LA VIA MAREMMANA PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E RomaNINA UN INCIDENTE SULLA Roma – FIUMICINO CAUSA DISAGI TRA VIA ISACCO NEWTON E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DI FIUMICINO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI ...