romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-10-2019 - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 18:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-10-2019 -
Dalla Rete Google NewsApre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord - Corriere della Sera
Apre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, TRA NOMENTANA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E APPIA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE OSTIA; RIPERCUSSIONI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER FIUMICINO; PROSEGUENDO IN ESTERNA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI IN DIREZIONE Roma, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’; RIGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, PRESSO LA FIERA DI Roma E’ IN CORSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ULTIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO TRA VIA TRIESTE E LA VIA MAREMMANA PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E RomaNINA UN INCIDENTE SULLA Roma – FIUMICINO CAUSA DISAGI TRA VIA ISACCO NEWTON E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DI FIUMICINO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO TRA VIA TRIESTE E LA VIA MAREMMANA PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO DALL’AUTOSTRADA A VIA DELLA RESISTENZA NEI DUE SENSI PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE, DALLE 16 I CONVOGLI NON EFFETTUERANNO LA FERMATA SAN GIOVANNI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 09.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA APRILIANA E LOCALITÀ LA MADONNINA IN DIREZIONE DI Roma E DI NUOVO UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA VIA PALOMBARESE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DELL’INVIOLATA NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI DI OGGI CHE INTERESSANO LA Viabilità INIZIAMO DA RONCIGLIONE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 08.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTA LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA VIA PALOMBARESE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DELL’INVIOLATA SEGNALATA NEBBIA A BANCHI CON VISIBILITÀ DI 70 METRI ALL’ALTEZZA DEL NODO TRA LA A 24 Roma – TERAMO E LA A 25 VALLE DEL SALTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTA LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione OGGI A RONCIGLIONE IN PROVINCIA DI VITERBO È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE. VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DALLE 8 ALLE 21 IN PIAZZA PRINCIPE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma–FIUMICINO ALLA A24 Roma-TERAMO CON INCIDENTE TRA QUEST’ULTIMA E LA CASILINA RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma–FIUMICINO ALLA A24 Roma-TERAMO CON INCIDENTE TRA QUEST’ULTIMA E LA CASILINA RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma – FIUMICINO A OSTIENSE ANCHE PER INCIDENTE, E DALLA PONTINA ALLA A24 Roma-TERAMO RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI ...