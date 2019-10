Vela | Veleziana 2019 | “Golfo di Trieste” | con la skipper Francesca Clapcich | vince la

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) La 12ma edizione della "", regata riservata alle imbarcazioni tra gli 8 ed i 30 metri, organizzata dalla Compagnia della, con il patrocinio della Marina Militare e del Comune di Venezia, è andata, secondo quanto riferisce l'ANSA, al Maxi 90′ "Golfo di Trieste" con la. Alla regata, con partenza dal Lido di Venezia, passaggio in Laguna, ed arrivo all'Isola di San Giorgio, hanno preso parte 250 concorrenti di dieci Paesi, ma subito a dettare legge sono stati "Golfo di Trieste", alla fine primo, e "Portopiccolo Tempus Fugit", secondo al traguardo. Completa il podio "Idrusa" di Paolo Montefusco, giunto al terzo posto.

