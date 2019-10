Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Boom di ascolti per Tu si que. Lodi5 al debutto ha ottenuto ascolti record con ben 4.988.000 telespettatori e il 28% di share. Lontana Rai1, che può però gioire per i numeri positivi di: 3.558.000 persone e il 18,5% di share con una chiusura anticipata rispetto al competitor. La De Filippi cambia passo con Tu si queche, come immaginabile, mostra una forza maggiore di Amici Celebrities. Un format trasversale e nazionalpopolare perfetto per la rete ammiraglia Mediaset. Agli esordi la trasmissione appariva come la brutta copia di Italia’s got talent, sbarcato intanto su Sky, ma con il tempo ha virato sul varietà superando l’originale con maggiore freschezza e genuinità, prestando attenzione alla confezione senza essere troppo patinato. Il meccanismo è rodato con tutti i ruoli in commedia funzionali al racconto: le esibizioni freak divertenti, ...

FloraPiachica : RT @GiusCandela: Boom di ascolti per #tusiquevales, la De Filippi cambia passo con un format trasversale e nazionalpopolare. Convince la ne… - Noovyis : (Ulisse vs Tu si que vales, la scettro del sabato sera è per lo show di Canale 5. Convince la new entry Sabrina Fer… - GiusCandela : Boom di ascolti per #tusiquevales, la De Filippi cambia passo con un format trasversale e nazionalpopolare. Convinc… -