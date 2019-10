Ucciso ex agente penitenziario in Calabria

Delitto nella notte - ex agente di polizia penitenziaria Ucciso a colpi di pistola : La vittima, un uomo di 52 anni, è stata freddata con tre colpi d'arma da fuoco. E' successo nella notte a Lamezia Terme, in...

Lamezia Terme - Ucciso un ex agente di polizia penitenziaria : L'uomo è stato assassinato con almeno tre colpi di pistola mentre era nella sua auto. Le prime indagini portano ad escludere la pista della criminalità organizzata

Lamezia Terme. Agente penitenziario di 52 anni Ucciso a Sambiase : Omicidio a Lamezia Terme (Catanzaro). Un uomo è stato assassinato con almeno tre colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata

Omicidio a Lamezia Terme - ex agente carcerario Ucciso nella sua auto a Sambiase : Il cadavere di un uomo, ucciso con alcuni colpi di pistola, è stato trovato dai carabinieri a Sambiase. Si tratterebbe di un ex agente di polizia penitenziaria di 52 anni in congedo. Il corpo era al posto di guida dell'automobile della vittima.Continua a leggere

Un agente della penitenziaria he sterminato la famiglia e si è Ucciso : Tragedia a Orta Nova, nel Foggiano. L'assistente capo della polizia penitenziaria Ciro Curcelli di 53 anni si è ucciso con un colpo di pistola di ordinanza alla testa dopo aver ammazzato la moglie Teresa di 54 anni e le figlie di 12 e 18. Le vittime erano ancora nel letto quando l'uomo le ha colpite, intorno alle due di notte, nell'appartamento dove viveva la famiglia in via Guerrieri. "Ho ucciso mia moglie, ho ucciso le mie figlie. Ora mi ...

“Ciao vita mia…” - l’addio della fidanzata dell’agente Ucciso : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Ti voglio ricordare così amore mio. Felice e sorridente”. Comincia così lo straziante post su Facebook di Valentina Sorriso Saponaro, la fidanzata di Matteo Demenego, uno dei due agenti uccisi venerdì pomeriggio nella questura di . “Mi hai cambiato la vita e hai continuato a farlo giorno dopo giorno… Ti hanno portato via da me, ma tu vivi in me, tu sei parte di me!! Ti amo e ti amerò per ...

Parigi - agente fa strage in prefettura : 4 vittime. Ucciso il killer : E' salito a cinque il numero dei morti nell'aggressione a colpi di coltello nella prefettura di Parigi. Le vittime sono l'assalitore, Ucciso dalla polizia, ed altre quattro persone. Segui su affaritaliani.it

Parigi - agente fa strage in prefettura : 4 morti. Poi viene Ucciso. «Movente passionale». Isolata l'Île de la Cité : Un funzionario di polizia si è lanciato, armato di coltello, contro cinque colleghi della prefettura di Parigi, proprio nel cuore della città, sull'Ile-de-la-Cité. L'uomo...

Lo sfogo della madre di Jefferson : "Mio figlio Ucciso da quell’agente e il suo collega vuole pure soldi” : Il 20enne venne ucciso il 10 giugno 2018 durante un trattamento sanitario obbligatorio. L'agente che ha sparato sei colpi di pistola contro il ragazzo è stato assolto, l'altro poliziotto che era stato colpito dalle coltellate inferte dal giovane ha chiesto un risarcimento

Genova - assolto l’agente che uccise Jefferson Tomalà. Lo sfogo della madre : “Neanche il peggior criminale viene Ucciso nel letto” : assolto perché il fatto non costituisce reato. Con questa formula il gip Silvia Carpanini ha assolto dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa l’agente che il 10 giugno 2018 uccise con sei colpi di pistola il ventenne Jefferson Tomalà, che minacciava il suicidio armato di una coltello da cucina. In attesa dell’autorizzazione del trattamento sanitario obbligatorio, gli agenti fallirono i tentativi di trattare con il ragazzo e, nel ...