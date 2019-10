Tuttosport – Ecco il motivo dell’esclusione di Mertens e Mario Rui dal 1’…

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 20 ottobre 2019) Esclusionecontro il Verona, forse per averlo fresco in Champions Il Napoli dopo la vittoria contro l’Hellas Verona deve subito ricaricare le forze perché mercoledì sera c’è la Champions League: trasferta ostica contro il Salisburgo.quanto riporta l’edizione odierna di: Sarà una gara molto delicata e, forse, per questa ragione Ancelotti ha tenuto a riposo siacheRui, con Insigne punta centrale al fianco di Milik, Younes esterno mancino, e Di Lorenzo alle sue spalle nella non consueta posizione di esterno mancino. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Milik o Ibrahimovic? Gazzetta: “Ibra resta pure a Hollywood, qui sto io”, il Napoli riparte… Inter, Marotta: “Ibrahimovic a gennaio? Rosa competitiva nel reparto offensivo, aspettiamo…” Juventus, c’era un rigore a favore del Bologna – ...

tuttosport : Juve, ecco perché #Ramsey non è stato convocato con il Bologna ?? - Mirko799 : RT @Ed280997: #ChampionsLeague, ecco l'arbitro che favorirà la #Juve ?? - Ed280997 : #ChampionsLeague, ecco l'arbitro che favorirà la #Juve ?? -