Tu si que vales 2019 | Matteo Dalainon canta Senza Confini VIDEO

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 20 ottobre 2019) Tu Si Quein italiano e in russo dopo la proposta di Teo Mammuccari che gli dice che non sa fare nulla () Su Canale 5 ieri, sabato 19 ottobre è tornato Tu Si Que, lo show d’intrattenimento dell’ammiraglia Mediaset condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. Nella puntata di ieri si è presentatoun laureato in russo che ha vissuto lì e ama la gente che vive lì., da Roma, si presenta come una star: “perchènte è troppo riduttivo.” E dopo aver fatto colpo su Sabrina Ferilli e dopo averto la sua canzone “”, ha litigato con Teo Mammuccari. Ecco il:  Clicca qui per altridella puntata di Tu Si Que. “Non puòre, non può ...

SuperGuidaTV : Ascolti tv ieri sera, Ulisse vs Tu si que vales | Auditel 19 ottobre 2019 #ascolti #ascoltitv #tusiquevales… - _un_sogno_ : L'esibizione di ieri sera ?? - zazoomblog : “Oddio!”. Tu sì que vales, terribile incidente per i due giovani artisti: paura in studio. Le immagini… -