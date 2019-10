Trump non ospiterà G7 nel suo Golf Club

Il presidente degli Stati Unitiha rinunciato a ospitare il prossimo vertice del G7, a giugno, nel suo Doraldi Miami, in Florida. "Sulla base della folle e irrazionale ostilità dei media e dei democratici, non considereremo piùNational Doral, Miami,come il sito ospitante per il G7 nel 2020.Inizieremo la ricerca di un altro sito, considerando anche la possibilità di Camp David,immediatamente. Grazie!", ha scritto in un tweet.(Di domenica 20 ottobre 2019)