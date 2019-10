Traffico Roma del 20-10-2019 ore 19 | 30

Fonte : romadailynews

(Di domenica 20 ottobre 2019) CHIUSA LA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL VERANO DIREZIONE VIA SALARIA. DEVIAZIONI SUL POSTO. SEMPRE SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO IN AVARIA ALL’ALTEZZA DELLO SCALO DI SAN LORENZO DIREZIONE SAN GIOVANNI.INTENSO SUL LUNGOTEVERE SI VIAGGIA A RILENTO TRA PONTE PRINCIPE AMEDEO E PONTE REGINA MARGHERITA DIREZIONE PONTE FLAMINIO. RALLENTAMENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO DELL’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONESUD. SULLA STATALE 148 PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE CENTRO. BREVI RALLENTMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA FINO AL RACCORDO ANULARE.. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In ...

