Traffico Roma del 20-10-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 20-10-2019 ore 13 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E LA RomaNINA .UN ALTRO INCIDENTE SU VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO DI PRIMA PORTA SI VIAGGIA A RILENTO DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO. CHIUSA PER UNA VORAGINE VIA DI MONTEVERDE TRA LARGO VINCENZO DE PAOLI E ENRICO DUNANT. FINO ALLE 19 VIALIBERA, STRADE CHIUSE AL Traffico E DEDICATE A PEDONI E CICLISTI. TRA LE STRADE ...

Traffico Roma del 20-10-2019 ore 12 : 30 : INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CON CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA DIREZIONE PONTINA RICORDIAMO POI #VIALIBERA, UN ANELLO DI STRADE CHIUSE AL Traffico PER PEDONI E CICLISTI. ALCUNE LINEE DI BUS SONO TEMPORANEAMENTE DEVIATE O LIMITATE. IN TEMA DI TRASPORTI ’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA LINEA METRO A, LAVORI CHE DURERANNO ALL’INCIRCA TRE MESI; LE ALTERNATIVE ALLA CHIUSURA DI BALDO DEGLI UBALDI, SARANNO ...

Traffico Roma del 20-10-2019 ore 11 : 30 : DUE GROSSI EVENTI: ALLE TERME DI CARACALLA LA 20° EDIZIONE DELL’EVENTO PODISTICO “Roma URBS MUNDI 2019”, CON PARTENZA E ARRIVO ALLE TERME DI CARACALLA. L’EVENTO STA INTERESSANDO I LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE TURISTICO-CULTURALE COME IL COLOSSEO, VIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, VIA NAZIONALE, MURA AURELIANE, LE CHIUSURE SONO IN ATTO. FINO ALLE 19 VIALIBERA, UN ANELLO DI STRADE CHIUSE AL Traffico E ...

Traffico Roma del 20-10-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico ANCORA SCORREVOLE, SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI. IN CITTA AL MOMENTO CI VIENE INDICATO Traffico SU LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI. E’ INIZIATA ALLE TERME DI CARACALLA LA 20° EDIZIONE DELL’EVENTO PODISTICO “Roma URBS MUNDI 2019”, CON PARTENZA E ARRIVO ALLE TERME DI CARACALLA.. IL PERCORSO SI ...

Traffico Roma del 20-10-2019 ore 09 : 30 : Traffico ANCORA SCORREVOLE, NULLA DA SEGNALARE IN CITTA’ E SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI. UN INCIDENTE SI SEGNALA NEI PRESSI DELLA BUFALOTTA IN VIALE CARMELO BENE ALL’ALTEZZA DI VIA ERNESTO CALINDRI. DIVERSI GLI EVENTI IN CITTA: E’ INIZIATA ALLE TERME DI CARACALLA LA 20° EDIZIONE DELL’EVENTO PODISTICO “Roma URBS MUNDI 2019”, CON PARTENZA E ARRIVO ALLE TERME DI CARACALLA.. IL PERCORSO SI SNODA PER LE VIE DEL CENTRO, TRA LE 10 E LE 19, ...

Traffico Roma del 20-10-2019 ore 08 : 30 : Traffico SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELL A24. NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO PER LE VIE DELLA CAPITALE. CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DI MONTEVERDE FRA LARGO VINCENZO DE PAOLI E PIAZZALE ENRICO DUNANT A CAUSA DI UNA VORAGINE; CI SONO LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA DALLE OGGI DUE GROSSI EVENTI. TRA LE 8,30 E LE 10,30 ALLE TERME DI CARACALLA SI SVOLGERÀ LA 20° EDIZIONE DELL’EVENTO PODISTICO “Roma URBS MUNDI 2019”, CON PARTENZA ...

Traffico Roma del 20-10-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELL A24. NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO PER LE VIE DELLA CAPITALE. TRA LE 8,30 E LE 10,30 ALLE TERME DI CARACALLA SI SVOLGERÀ LA 20° EDIZIONE DELL’EVENTO PODISTICO “Roma URBS MUNDI 2019”, CON PARTENZA E ARRIVO ALLE TERME DI CARACALLA. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 3.500 PERSONE . IL PERCORSO SI SNODA PER LE VIE DEL CENTRO, INTERESSANDO I LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE TURISTICO-CULTURALE COME IL ...

Traffico Roma del 19-10-2019 ore 19 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA SUL RACCORDO ANULARE, SEMPRE A CAUSA DEL Traffico RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA E RomaNINA LUNGO LE DUE CARREGGIATE E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA CONCLUSA LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. PERMANGONO PERO’ LE CHIUSURE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE CON RIPERCUSSIONI ...

Traffico Roma del 19-10-2019 ore 18 : 30 : TERMINATA LA PARTITA DI CALCIO LAZIO- ATALANTA ALLO STADIO OLIMPICO ORA IL Traffico RISULTA MOLTO INTENSO E INCOLONNATO SULLA TANGENZIALE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO ALL’USCITA DI VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI LUNGHE CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA DA Roma DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE SI STA CONCLUDENDO ANCHE LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. ,PERMANGONO LE CHIUSURE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE ...

Traffico Roma del 19-10-2019 ore 17 : 30 : LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , SI INCONTRANO RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA E RomaNINA. IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CHE VEDE COINVOLTI NUMEROSI PARTECIPANTI, DALLE ORE 16 SONO CHIUSE LE FERMATE METRO DI SAN GIOVANNI E MANZONI DELLA LINEA A DEVIATE DIVERSE LINEE BUS. ALLO STADIO OLIMPICO TERMINATA LA PARTITA DI CALCIO LAZIO- ATALANTA , IL Traffico RISULTA INTENSO IN TUTTA L’AREA ...

Traffico Roma del 19-10-2019 ore 17 : 00 : LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA APPIA , REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELL’ANELLO ANCORA CODE IN USCITA DA Roma SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA TIBURTINA E VIA DELLE VALLI DIREZIONE STADIO OLIMPICO MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA ...

Traffico Roma del 19-10-2019 ore 16 : 30 : LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA APPIA , REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELL’ANELLO ANCORA CODE IN USCITA DA Roma SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA TIBURTINA E VIA DELLE VALLI DIREZIONE STADIO OLIMPICO MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA ...

Traffico Roma del 19-10-2019 ore 15 : 30 : LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA APPIA , REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELL’ANELLO ANCORA CODE IN USCITA DA Roma SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA TIBURTINA E VIA DELLE VALLI DIREZIONE STADIO OLIMPICO MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA ...

Traffico Roma del 19-10-2019 ore 14 : 30 : Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA GLI SVINCOLI DI VIA APPIA E VIA TUSCOLANA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA AURELIA ANTICA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI BRAVETTA. INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA DAVIDE SUPINO. MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN ...