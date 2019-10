Torino | ha tentato il suicidio l’uomo che ha cercato di sgozzare la fidanzata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Hadi impiccarsi nel reparto psichiatrico dell’ospedale Molinette di, Mohamed Safi, il tunisino 36enne arrestato dopo che, nella notte tra venerdì e ieri, hadicon un coccio di bottiglia laalla periferia di. Ha provato a usare un camice monouso e alcuni brandelli di garza. È stato soccorso dai sanitari e dagli agenti della polizia penitenziaria. Safi avrebbeildopo gli è stata negata una sigaretta. La vittima dell’aggressione aveva scoperto che Safi con cui aveva una relazione, detenuto che poteva godere di permessi lavorativi, stava scontando una pena per l’omicidio della sua ex compagna. La donna, 43 anni, voleva lasciarlo, glielo ha detto, e nella notte tra sabato e domenica, mentre i due stavano tornando in autobus a casa della donna, è iniziata una violenta lite. Lui hadi colpirla, ma lei indossava ...

