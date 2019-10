Terremoto a est di Roma | scossa avvertita lievemente da Colleferro ai Castelli

Il Terremoto di Vanja in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 23 ottobre 2019 : Il Terremoto di Vanja di Vinicio Marchioni al Roma Film Festival 2019 Il docu-film “Il Terremoto di Vanja” di e con Vinicio Marchioni sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del ...

Prima dei cambiamenti climatici in Italia sarà il Terremoto ad uccidere - ma nessuno manifesta per avere sicurezza : Tutti a gridare “Al lupo! Al lupo!“. Tutti terrorizzati da questi terribili e non ben definiti cambiamenti climatici che ci distruggeranno, ci spazzeranno via dalla faccia della Terra e ci porteranno verso l’Apocalisse. Ma sarà davvero così? A quanto dicono gli esperti, no. O meglio, i cambiamenti climatici esistono, sono reali, concreti e bisogna fronteggiarli attraverso azioni e politiche volte a salvaguardare ...

Terremoto 2009 - restituzioni tasse - Marsilio a Bruxelles per sostenere ragioni imprese cratere : L'Aquila - In previsione del tavolo tecnico che si svolgerà a Bruxelles con i dirigenti della Commissione per la Concorrenza, al quale parteciperanno il Capo di Gabinetto del Ministro agli Affari UE, cons. Fabrizio Lucentini, e il Coordinatore della sezione Aiuti di Stato della Rappresentanza permanente della Repubblica Italiana presso l'UE, dott. Enzo Marongiu, il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, in questi ...

Terremoto - la rivelazione dell’esperto : “Le scosse di assestamento non esistono” - ecco di cosa si tratta in realtà : “Non esistono scosse di assestamento e l’espressione usata è una pessima ma popolare traduzione di ‘aftershock’ (ndr, letteralmente, un piccolo Terremoto o tremore che segue un grave Terremoto) che ben può essere tradotta con ‘replica‘”. A spiegare questo concetto, sconosciuto ai più, ai microfoni di MeteoWeb è il professor Giuliano Panza, sismologo di fama internazionale che in merito aveva anche scritto per ...

Terremoto di 3.7 avvertito a Trieste - scossa al confine tra Slovenia e Croazia : Terremoto, scossa intensa dopo la mezzanotte al confine tra la Slovenia e la Croazia, L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 3.7 alle 0.24 a profondità di soli 7...

Terremoto di 3.7 avvertito a Trieste - scossa al confine tra Slovenia e Croazia : Una scossa di Terremoto di M 3.7 della scala Richter è stata registrata alle 0.24 al confine tra Croazia e Slovenia. Segnalazioni anche dall'Italia. Qualche minuto dopo la terra ha tremato anche in Calabria.Continua a leggere

Terremoto - scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia : paura a Trieste nella notte : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito alle 00.24 della notte l’area al confine tra Slovenia e Croazia. La scossa è stata distintamente avvertita in una vasta area da Trieste a Fiume. L’epicentro è stato localizzato appena a nord dell’Istria, nella regione interna della Carniola in Slovenia, in un’area scarsamente popolata. L'articolo Terremoto, scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia: paura a ...

Terremoto Centro Italia - ReSTART : la rivoluzione parte da qui - per “prevedere - prevenire - difenderci dai terremoti” : “Quando si interviene su territori, su fiumi e aree urbane, è importante farlo con il bagaglio tecnico del passato, con database storici e di natura tecnico-scientifica. Ma è determinante l’uso di tecnologie real-time con radar satellitari per il monitoraggio continuo dei dissesti idrogeologici, droni, modalità di telerilevamento che utilizzano impulsi laser, terminali e sensori di controllo del suolo, del sottosuolo e dei corpi idrici ...

Arrestati 12 capi ultras della Juventus : Terremoto nel mondo del tifo organizzato : Sono indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. "Last...

Terremoto : forte scossa al largo della costa Ovest degli USA [MAPPE e DATI] : Una nuova forte scossa di Terremoto è stata registrata al largo della costa Ovest degli USA. La scossa, di magnitudo 5.8, si è verificata alle ore 08:05 ora locale, le 17:02 ora italiana. Il sisma è avvenuto nella costa Ovest, precisamente nell’Oceano Pacifico Settentrionale. L’epicentro è stato localizzato nella costa di Oregon, mentre l’ipocentro a soli 12 Km di profondità. L'articolo Terremoto: forte scossa al largo della ...

Ritardi nella ricostruzione post Terremoto in Umbria - scatta l’inchiesta della Corte dei Conti : La ricostruzione post terremoto del 2016 nel centro Italia ha subito evidenti Ritardi, come hanno segnalati a più riprese cittadini e comitati delle zone terremotate. Ora la procura regionale umbra della Corte dei Conti ha deciso di avviare un fascicolo di indagine per accertare eventuali danni all'erario causati dai Ritardi.Continua a leggere

Terremoto Centro Italia : “Le ultime scosse sono un assestamento del 2016 - ma l’Appennino tace da troppo tempo” : “Come al solito quando si parla di terremoti non si può mai dire niente di certo, ma qualche considerazione credo sia possibile farla – così il geologo Antonio Moretti, che sulla propria pagina Facebook fa il punto della situazione in merito al Terremoto che ha colpito il Centro Italia due giorno fa -. Quella che vi presento è la mappa (dal sito INGV) dove ho selezionato i fuochi dei terremoti degli ultimi tre mesi. Per chiarezza ho ...

Terremoto al Centro Italia - la faglia del Monte Vettore-Monte Bove fa ancora paura. L’esperto : “è ricominciata la sequenza del 2016-2017 - purtroppo la zona è destabilizzata” : “La zona epicentrale e’ sempre quella della sequenza sismica iniziata 3 anni fa, il 24 agosto 2016 e culminata a fine ottobre dello stesso anno: la zona di faglia e’, quindi, ancora quella del Monte Vettore-Monte Bove“. Lo scrive il geologo Emanuele Tondi sul suo profilo su Facebook, commentando la scossa delle 2.02 della notte scorsa, di magnitudo 4.1 ed epiCentro a Norcia ad una profondita’ di circa 8 chilometri, ...