Teresa Bellanova bombarda Pd e Conte alla Leopolda | Erano bande armate Perché non

Teresa Bellanova rivelatrice : "Abbiamo chiesto un incontro a Conte - cosa ci ha risposto". Premier kamikaze : A spiegare che rapporti ci siano oggi tra Giuseppe Conte e Italia Viva è Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura e capodelegazione dei renziani al governo. Intervenuta alla Leopolda, la sempre schietta Bellanova ha confessato ai giornalisti: "Noi abbiamo chiesto un incontro al Capo dello Stato e

Teresa Bellanova "più pericolosa dei brigatisti". Travaglio - tasse e manette : "Perché deve dimettersi subito" : Teresa Bellanova "più pericolosa dei brigatisti". Per questo, secondo Marco Travaglio, la ministra veneziana dell'Agricoltura "deve dimettersi seduta stante". L'editoriale del direttore del Fatto quotidiano tocca nuove, forse ineguagliabili vette manettare. Leggi anche: "Sì che è una vendetta, ma t

Teresa Bellanova ad Agorà - con la vanga sui Cinque stelle : "Che cosa sono per me i grillini" : Teresa Bellanova non usa giri di parole. E agli alleati di governo Cinque stelle lo dice chiaramente: "Alle elezioni noi e il Movimento 5 stelle saremo avversari", sottolinea in diretta da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre. "Ci siamo fatti carico di una grande responsabilità. Ora dovevamo salvare l

Giuseppe Conte - rivolta del M5s e di Teresa Bellanova contro l'abbassamento del tetto al contante : La manovra economica ha fatto emergere più complessità di quanto preventivato. Nella nottata di lavoro per giungere a una legge di Bilancio adeguata non sono volati solo stracci. I presenti raccontano di un clima tesissimo, in prima linea l'apparentemente pacata Teresa Bellanova. Il neo ministro del

La manovra è "un risultato accettabile” - dice Teresa Bellanova : La manovra? “Un risultato accettabile” ma anche “il primo banco di prova vero della nostra capacità di tenuta e sintesi”. In un'intervista al Corriere della Sera la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, plenipotenziaria della guida di Italia viva di Matteo Renzi nel governo, commenta così il varo della legge finanziaria avvenuto nella notte. E ascrive al nuovo gruppo costituito dall'ex premier ed ex segretario del Pd Renzi l'aver ottenuto ...

Teresa Bellanova - lo sfogo al CdM : "Sì che è una vendetta - ma tanto...". Renzi fa saltare il governo? : Nervi tesissimi al Consiglio dei ministri, una Teresa Bellanova scatenata. I retroscenisti del Corriere della Sera disegnano uno scenario a tinte fosche nel governo, nelle ore decisive che hanno portato martedì notte alla stesura della bozza del Decreto fiscale da inviare al vaglio della Commissione

Teresa Bellanova : "Servizi segreti - non è Matteo Renzi il problema. Giuseppe Conte lasci le deleghe" : "Mi auguro che il presidente Conte condivida la richiesta di fare chiarezza e anche di delegare una responsabilità così importante e delicata. Non per sfiducia nei suoi confronti ma per opportunità. Quel ruolo ha bisogno di competenze specifiche e impegno assoluto". Teresa Bellanova in una intervis

Teresa Bellanova fatta fuori da Conte - lo scenario : così il premier vuole incastrare Renzi : "Finiamola". Per disinnescare Matteo Renzi vale tutto, anche far fuori la capodelegazione di Italia Viva nel governo, Teresa Bellanova. Una proposta che somiglia tanto a una provocazione, quella di Giuseppe Conte. Secondo la Stampa, il premier vorrebbe direttamente Renzi seduto al tavolo del Consigl

Governo : a 'Futura' gara di selfie dei giovani per Teresa Bellanova : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - gara di selfie e applausi, alla scuola di formazione 'Futura', organizzata dal senatore Davide Faraone di Italia Viva a Terrasini (Palermo), per la ministra Teresa Bellanova. All'arrivo dell'esponente di Governo, che oggi pomeriggio interverrà a Terrasini (P

Governo : a ‘Futura’ gara di selfie dei giovani per Teresa Bellanova : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – gara di selfie e applausi, alla scuola di formazione ‘Futura’, organizzata dal senatore Davide Faraone di Italia Viva a Terrasini (Palermo), per la ministra Teresa Bellanova. All’arrivo dell’esponente di Governo, che oggi pomeriggio interverrà a Terrasini (Palermo), decine di ragazzi che sono iscritti alla scuola di formazione hanno fatto la fila per fare una ...

Teresa Bellanova contro Nicola Zingaretti : "Dice che ho lasciato il Pd senza un messaggio? Polemicuccia" : "Mi sembra una polemicuccia". Teresa Bellanova, in una intervista a La Repubblica attacca Nicola Zingaretti che aveva dichiarato che lei e la ministra Elena Bonetti avevano lasciato il Pd senza nemmeno mandare un messaggio: "Io e Bonetti non siamo al governo perché ci è stata fatta una cortesia ma p

Abbiamo evitato la 'derenzizzazione' del Parlamento - dice Teresa Bellanova : “C'è una sola maggioranza. Tutte le forze vanno sempre coinvolte. Se non c'è rispetto il meccanismo rischia di incepparsi”. In un'intervista a la Repubblica, la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, che è anche capodelegazione di Italia Viva fondata da Matteo Renzi nel governo Conte, spiega che “il governo è nato per evitare l'aumento dell'Iva” e che “se si tiene fede agli impegni assunti dal governo, è una vittoria di tutti”, dichiara con ...

Teresa Bellanova : "Coi dazi Usa a rischio pecorino - parmigiano - pasta e olio" : Un urgente rafforzamento, da parte del governo italiano, del dialogo con l’amministrazione Usa per scongiurare il rischio dei dazi sull’agroalimentare italiano, che potrebbero mettere “in serio pericolo posti di lavoro, imprese, famiglie di interi territori”. Lo ha chiesto con una lettera inviata al premier Conte e al Ministro degli Esteri Di Maio, il ministro dell’agricoltura, Teresa Bellanova, che parla dei rischi ...

Teresa Bellanova incontra Enzo Miccio : “L’importante è scegliere l’abito che più ci fa stare bene” : Una casacca a fiori e una collana di perle. Un look fresco quello che ha scelto Teresa Bellanova per incontrare Enzo Miccio. Il ministro dell’Agricoltura aveva ricevuto attacchi feroci durante la cerimonia di giuramento del nuovo governo per via dell’abito scelto. Offese sessiste e commenti gratuiti con Miccio, esperto di stile ben conosciuto dal pubblico televisivo, pronto a difenderla. E oggi i due si sono incontrati: ...