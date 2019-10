Svizzera | Gunvor condannata a pagare 85 milioni | “Non ha prevenuto il rischio corruzione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Novantaquattrodi franchi svizzeri. Circa 85di euro. E’ l’ammontare della cifra cheInternational, colosso della mediazione nel settore petrolifero, è stataal termine del processo che la vedeva sul banco degli imputati perinternazionale. Il procuratore generale della Confederazione ha stabilito che “a causa di gravi lacune nella sua organizzazione interna, il trader petrolifero non ha impedito tra il 2008 e il 2011 ladi pubblici ufficiali della Repubblica del Congo e della Costa d’Avorio”. Il commerciante ginevrino di materie prime – secondo il comunicato diffuso dal governo –disponeva né di un codice di condotta capace di lanciare un chiaro segnale e di guidare i dipendenti nelle loro attività, né di un cosiddetto programma di compliance. Inoltre, non era dotato di alcun audit interno e non ...

