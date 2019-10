Strage di Ustica | così gli studenti hanno restaurato il relitto dell’Itavia | “Eravamo in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) “Non si vedevano più nemmeno le scritte della compagnia Itavia, ora la vernice rossa ha ripreso un po’ di lucentezza”. Sono soddisfatti glidell’Accademia di Belle Arti di Bologna, cheripulito e mappato ildell’aereo Dc-9 precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, al largo dell’isola di. Lo dicono con il rispetto di chi sa di aver lavorato su un pezzo di storia, quello di una notte di guerra aerea costata la vita a 81 persone civili, su cui, tra menzogne e insabbiamenti, ancora non è stata fatta piena luce. E soddisfatta è anche Daria Bonfietti, fondatrice e presidente dell’Associazione Parenti delle vittime delladi, che ha promosso l’accordo tra l’Accademia e l’Istituzione Bologna Musei per la manutenzione del velivolo, ospitato dal 2007 nel Museo per la memoria della, nel capoluogo emiliano: “Una cosa bellissima, il momento più ...

