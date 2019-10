Strage dei bambini di Gorla | Sala | “Ora il governo Usa chieda scusa | mi rivolgerò al

Strage di Orta Nova - lo sgomento dei colleghi di Ciro : "Ora controlli ogni tre anni sugli agenti" : La proposta del sindacato di polizia penitenziaria dopo il triplice omicidio in provincia di Foggia: uno sportello per i...

Il giallo dei passaporti cileni falsi che collegano le bombe sugli aerei alla Strage di Bologna : Il filo rosso che collega alcuni tra i più efferati attentati degli anni '70 e '80 è costituito da alcuni passaporti falsi, tutti cileni, e tutti necessari a coprire le reali identità degli autori delle stragi: dalle bombe sugli aerei del 1974 agli attacchi di Carlos Lo Sciacallo, passando per la strage di Bologna.Continua a leggere

Strage di Lampedusa - riprese le ricerche dei migranti dispersi : Soltanto quattro sono ancora le vittime riconosciute. Sulla via dell'identificazione dello scafista

Strage dei porti aperti : Alessandro Sallusti Donne e bimbi annegati a Lampedusa. Più barconi partono, più morti ci sono Decine di morti il bilancio è ancora incerto e provvisorio soprattutto donne e bambini. È successo nell'ennesimo naufragio al largo di Lampedusa di un barcone carico di immigrati. Con Salvini al governo e ministro dell'Interno tutto sarebbe stato chiaro e oggi i giornali titolerebbero: «Strage dell'Italia fascioleghista», il Pd sarebbe in ...

Mafia : Strage via D'Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) - Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all'Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all'udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pen

Mafia : Strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) – Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all’Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all’udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pentiti e poi tornati in libertà. Ma è un errore. Le uniche parti offese, come spiega Paci “sono i familiari del giudice ...

Mafia : Strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – C’è un nuovo indagato per la strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Si tratta del medico dei boss, Antonino Cinà, già condannato a 12 anni di carcere nel processo sulla trattativa Stato-Mafia e ora di nuovo imputato in appello sempre per minaccia a corpo politico dello Stato. La Procura di Caltanissetta, che ha aperto il fascicolo, e ...

Strage di Marzabotto - 75 anni dall’eccidio dei nazifascisti. Mattarella : “La sua memoria va custodita - il male non è sconfitto per sempre” : “Alle atrocità della barbarie nazifascista, la Repubblica e la sua democrazia hanno risposto ponendo al centro la persona, affermando l’aspirazione alla pace e quella alla giustizia, il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo e, insieme, dei diritti delle comunità in cui l’uomo si realizza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la Strage di Marzabotto, di cui oggi ricorre il 75esimo anniversario. ...

Strage dei bambini - a processo gli ufficiali della Marina e della Guardia costiera : I responsabili delle sale operative di Roma rinviati a giudizio per rifiuto d'atti d'ufficio e omicidio colposo. Nel naufragio del peschereccio preso a mitragliate da una motovedetta libica morirono 268 profughi siriani, tra cui sessanta minori. Chiesta l'archiviazione della comandante Catia Pellegrino, ma i sopravvissuti si oppongono Così li ho visti morire" Così l'Italia ha lasciato annegare 60 bambini: in esclusiva le telefonate del ...

La Strage silenziosa dei giovani : Un suicidio ogni 40 secondi : Il suicidio è la seconda causa di morte nel mondo tra i più giovani. Un dato preoccupante che riguarda anche l'Italia: il suicidio è infatti seconda causa di morte per i ragazzi italiani tra i 15 e i 24 anni. I dati Istat rivelano che su 4mila suicidi l'anno registrati nel Belpaese, oltre il 5% è compiuto da ragazzi sotto i 24 anni. E tra gli adolescenti cresce anche il fenomeno dell’autolesionismo. All'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, le ...

Xana e la Strage oscura dei tumori infantili : Tony Damascelli «Perché, Signore, i bambini muoiono?». Non è soltanto la domanda che Dostoevskij scrive nell'Idiota e fa pronunciare al principe Mishkin. È l'interrogativo senza risposta che ci assale e ci intossica quando un innocente perde la vita, per mano dell'uomo o del destino, colpito a morte dalla guerra, dalla fame, dalla sofferenza, infine dalla malattia feroce, crudele. Così la figlia di Luis Enrique, Xana di anni nove, ...