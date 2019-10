Stati generali della Cultura | a Napoli il ministro Franceschini

Al via gli Stati generali della transizione energetica : Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – Due giorni di incontri dedicati al futuro del sistema energetico italiano. Prende avvio oggi l’evento organizzato da Cassa depositi e prestiti (Cdp), Snam e Terna. Istituzioni, imprese, associazioni e stakeholders partecipano agli ‘ Stati generali della transizione energetica italiana’, che rappresenta un’occasione di confronto e analisi dedicata alla grande trasformazione in ...

Stati generali della Transizione Energetica : due giorni di incontri per delineare i futuri scenari : Prende avvio oggi la due giorni di incontri dedicati al futuro del sistema energetico italiano, organizzata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Snam e Terna. Istituzioni, imprese, associazioni e stakeholders partecipano agli Stati Generali della Transizione Energetica Italiana, che rappresenta un’occasione di confronto e analisi dedicata alla grande trasformazione in atto a livello globale e finalizzata a delineare insieme i futuri scenari ...

Stati generali della Green Economy 2019 : percorso e obiettivi per un Green New Deal : Il Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il patrocinio della Commissione Europea, lancia l’8° edizione degli Stati generali della Green Economy 2019 dedicata al tema “percorso e obiettivi per un Green New Deal”. L’obiettivo è affrontare congiuntamente la crisi ambientale, a partire da quella climatica, la bassa crescita economica e la crescente disuguaglianza. Gli Stati ...