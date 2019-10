Siria | otto anni di guerra tra rivolte anti-Assad | lotta al terrorismo | negoziati e

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Erdogan-Siria - ora una tregua - 18 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Erdogan-Siria, ora una tregua. Accordo trovato tra Europa e Regno Unito per la Brexit, 18 ottobre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : guerra Turchia-Siria - sanzioni Usa - 16 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019: tensione tra Turchia e Siria, c'è il diktat di Erdogan. Governo, è caos manovra.

Siria - il ritorno dei curdi sotto la protezione di Damasco deve farci pensare. E al diavolo l’ipocrisia : “Crediamo nella democrazia, ma dobbiamo riconsiderare i nostri alleati”. Mazloum Abdi, comandante in capo delle Forze Democratiche Siriane, fazione arabo-curda collegata all’Ypg, ha spiegato con queste parole su Foreign Policy la decisione dei curdi del Rojava di allearsi con Damasco in funzione anti-turca. L’accordo è arrivato grazie alla mediazione russa. “Noi non crediamo alle loro promesse – ha puntualizzato ...

Crisi Siriana in otto giorni : L’Unione europea ha condannato l’azione della Turchia in Siria che “compromette gravemente la stabilità e la sicurezza dell’intera regione”, dice il comunicato ufficiale dei ministri degli Esteri riuniti lunedì in Lussemburgo. Non si è trovato un accordo sull’embargo europeo della vendita di armi ad

Siria sotto attacco della Turchia - curdi : “Scappati 800 affiliati dell’Isis”. Trump : “Sanzioni ad Ankara se non tutela minoranze” : Un’altra giornata di bombardamenti a nord della Siria, dove prosegue l’attacco dei militari di Ankara contro i curdi. E mentre crescono gli sfollati, che secondo i numeri dell’Onu sono 130mila, i curdi Siriani riferiscono che quasi 800 affiliati dell’Isis sono scappati da uno dei campi dove sono in corso gli attacchi. I jihadisti stranieri sono scappati dal campo di Ayn Issa, a circa 35 chilometri a sud del confine turco, dove ...

Il ricatto di Erdogan mette sotto scacco l'Europa sulla guerra in Siria : La Turchia sarebbe pronta ad inviare 3,6 milioni di migranti in Europa in caso di critiche all'invasione della Siria...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi - guerra Turchia-Siria : 11 morti - 10 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, giovedì 10 ottobre 2019: raid Turchia in Siria, 11 morti di cui 8 civili. Attentato neonazista in Germania.

Siria - il vero obiettivo dell'invasione turca : creare un "protettorato ottomano". Da Trump una mezza retromarcia : Ormai è solo questione di ore. Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver terminato i preparativi per la sua offensiva nel nord della Siria contro le milizie curdo-Siriane Pyg/Ypg e ha avvertito che Ankara “non tollererà mai la creazione di un corridoio del terrorismo lungo il confine”. obiettivo della Turchia è scongiurare la nascita di un’entità nazionale curda al confine. “La ...

Gli Stati Uniti hanno accusato il regime Siriano di aver condotto un attacco al cloro nella provincia di Idlib - a maggio : Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha accusato il regime del presidente siriano Bashar al-Assad di aver condotto un attacco al cloro nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, lo scorso maggio. Pompeo ha detto che l’attacco «ha