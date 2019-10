Siria | i curdi si ritirano ma resta nodo “zona di sicurezza” Trump | “Il cessate il fuoco

I curdi iniziato la ritirata in Siria. I soldati Usa si sposteranno in Iraq : Lo aveva denunciato ieri in un collegamento con Omnibus su La7: “Il cessate il fuoco è addirittura peggiore” dell’invasione turca. Un giudizio che Nasrin Abdalla, la comandante dell’Unità di Protezione delle Donne curde, conferma e sviluppa oggi con HuffPost: “Il cessate il fuoco è un nuovo tradimento consumato dal presidente degli Stati Uniti contro i curdi e quanti hanno combattuto contro ...

Siria - iniziato ritiro combattenti curdi : 17.33 La Turchia conferma che i combattenti curdi si stanno ritirando dalla città di confine di Ras al-Ain, rispettando la tregua mediata con gli Stati Uniti. "Un convoglio di circa 55 veicoli è entrato in Ras al-Ain e un convoglio di 86 veicoli è partito in direzione di Tal Tamr", ha dichiarato il ministero della Difesa turco, distribuendo anche le immagini dell'evacuazione. Secondo gli accordi il ritiro completo delle forze curde dovrebbe ...

Siria - inizia il ritiro dei curdi da Ras al-Ayn. E gli Usa annunciano : “I nostri soldati saranno spostati nell’Iraq occidentale” : inizia il ritiro dei combattenti curdi da Ras al-Ayn, una delle città del nord-est Siriano sotto assedio dell’esercito turco prima del cessate il fuoco di cinque giorni proclamato giovedì, dopo che sabato il comandante delle Syrian Democratic Forces (Sdf), Mazlum Kobane, aveva denunciato l’impossibilità per la popolazione curda di evacuare l’area a causa dell’opposizione delle milizie pro-Ankara. Nella giornata di ...

Regge la tregua in Siria - ma Erdogan torna a minacciare i curdi : Se non ci sarà il ritiro delle milizie curde Ypg entro la sera del 22 ottobre «continueremo» l'operazione militare «da dove ci siamo fermati», e «spaccheremo le teste dei terroristi», ha ribadito il presidente turco parlando a Kayseri, nel cuore dell'Anatolia

Siria - curdi e Turchia si accusano a vicenda di violare la tregua. Erdogan : “Se non se ne vanno - spacchiamo loro la testa” : Minacce e accuse tra Turchia e forze curde nel secondo giorno della tregua di 120 ore nel nord-est Siriano. Entrambe le parti parlano di violazioni dello stop da parte dei nemici, ma ad alzare i toni è il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, promettendo che i suoi uomini “spaccheranno le teste” dei combattenti curdi, se non si ritireranno entro i cinque giorni stabiliti dalla zona di confine dove Ankara ha intenzione di ricavare ...

Su Twitter si discute poco dei curdi assediati in Siria. Ma c'è un motivo : L'offensiva turca nel nord della Siria contro i curdi ha prodotto nell'ultima settimana tanta partecipazione su Twitter, con un volume complessivo di oltre 28 mila tweet, destinato a crescere con l'evolvere delle operazioni nelle prossime ore. Sentiment prevalentemente negativo al 75%. Vicenda complessa e articolata, con diversi player internazionali coinvolti, in un'area del pianeta storicamente e militarmente “calda”. In ...

CAOS Siria/ La trappola delle armi "non convenzionali" contro i curdi è pronta : La 'zona cuscinetto' sarà tale solo se sarà una forza terza a controllarla. E i curdi, traditi dagli Usa, lasceranno liberi i prigionieri dell'Isis.

Siria - i curdi accusano Ankara : violato il cessate il fuoco : Scontri sporadici e bombardamenti di artiglieria sono stati avvertiti al confine della Siria, ma sostanzialmente regge l’accordo raggiunto tra il vicepresidente americano Pence e il presidente turco Erdogan su un cessate il fuoco di 5 giorni, per consentire il ritiro dei curdi

Siria - Curdi : violato accordo - ancora raid : 13.16 "Nonostante l'accordo per fermare i combattimenti, gli attacchi aerei e di artiglieria continuano a colpire le posizioni dei combattenti,gli insediamenti civili e l'ospedale di Serekaniye Ras al-Ayn. "La Turchia sta violando l'accordo di cessate il fuoco continuando ad attaccare la città dalla scorsa notte". Così su Twitter Mustafa Bali,portavoce delle Fds, Forze democratiche Siriane a maggioranza curda.E l'agenzia curda Firat, afferma ...

Siria - curdi : “La Turchia non rispetta la tregua. Raid su edifici civili e ospedale di Ras al Ayn”. Ankara : “Danni alle relazioni con l’Italia” : “Nonostante l’accordo per interrompere i combattimenti, attacchi aerei e di artiglieria continuano a prendere di mira le posizioni dei combattenti, gli insediamenti civili e l’ospedale di Serekaniye/Ras al Ayn. La Turchia sta violando l’accordo sul cessate il fuoco continuando ad attaccare la città dalla scorsa notte”. Lo scrive su Twitter Mustafa Bali, responsabile della comunicazione delle milizie delle Forze democratiche Siriane a ...

Guerra Turchia-Siria : tregua di 120 ore/ Iniziato ritiro curdi - Trump "Grande giorno" : Guerra Turchia-Siria: tregua di 120 ore: è Iniziato il ritiro dei curdi nel nord della Siria. La felicità di Donald Trump dopo l'accordo raggiunto

Ci sono scontri tra forze turche e curdi Siriani nelle zone coinvolte nella tregua annunciata ieri da Stati Uniti e Turchia : Nonostante la tregua annunciata ieri da Turchia e Stati Uniti, venerdì mattina ci sono Stati scontri tra forze turche e curdi siriani attorno alla città siriana di Ras al Ain, nella zona in cui si sarebbero dovute interrompere le operazioni

Siria - accordo Usa-Turchia per una tregua. Pence : «120 ore per il ritiro dei curdi» : L’incontro ad Ankara tra il leader turco e il vice presidente americano è durato un’ora e quaranta minuti. Il ministro degli Esteri turco: « L'accordo costituisce una pausa delle operazioni militari. Il tweet di Trump: «Milioni di vite saranno salvate, grazie Erdogan»

Turchia e Usa concordano una tregua di 5 giorni in Siria : per i curdi "termini" difficili da accettare : Ad Ankara, dove è in missione, il vice presidente Mike Pence ha annunciato che tra Usa e Turchia è stato raggiunto un...