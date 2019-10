Siren il fantasy con le sirene sbarca su Rai 4 in prima serata | gli episodi del 21 ottobre

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 21 ottobre 2019)su Rai 4 ilcon lee dal 21inUna misteriosa e oscura cittadina, una ragazza sconosciuta e lee. Parte da qui l’affascinante, serie tv in onda negli USA su Freeform canale cable del gruppo Disney, trasmessa già in Italia su TIMVISION e ora in arrivo intv in chiaro su Rai 4. La serie ha già una seconda stagione interamente trasmessa in patria e ancora inedita in Italia e già rinnovata per una terza stagione. La serie è creata da Eric Wald e Dean White, inizialmente era intitolata The Deep.– La Trama La piccola cittadina costiera di Bristol Cove, che secondo le leggende pare fosse una dimora dellee, viene stravolta dall’improvvisa comparsa di una misteriosa ragazza, Ryn (Eline Powell), unaa assetata di vendetta. Né umana né animale ma mostruosamente magnetica, Ryn vuole ritrovare sua sorella, ...

