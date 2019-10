“Siamo 200 mila!” | dice Salvini Ma i conti alla manifestazione di Roma non tornano Ecco

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 20 ottobre 2019) “Cambieremo la storia di questo Paese, torneremo al governo” e “questa è una piazza di italiani orgogliosi di essere italiani, non di fascisti”. Ospite perfetto, a Matteo, riesce l’impresa di riempire piazza San Giovanni e di rimettersi in sintonia con gli alleati del centrodestra, che non hanno gradito il simbolo della Lega comparso alle spalle, notte tempo. E’ il leader della Lega, che a sorpresa, poco dopo le 15, prende la parola per aprire ladel centrodestra, salutando la piazza definita “bellissima”. Poi assicura che “questa non è la piazza di Matteo, Giorgia, Silvio, ma di tutti voi”.Come si affretta a dire, mostrandosi in camicia bianca e pantalone scuro, tra gli applausi della folla. Improvvisamente sembrano finire le polemiche sulla Lega che “brandizza” il palco di quella che sembrava dover essere ladel tricolore. E così è stato: ...

filippopozza1 : RT @Mirith_: 200 mila persone non violente, non razziste, non 'fasciste' 200 mila persone assetate di giustizia educate e di centro-destra… - mavonto : RT @Lazzaro1969: Salvini: 'Siamo 200.000' La questura: '50.000' Salvini: 'Vabbeh, io parlavo in Rubli'. #orgoglioitagliano #SanGiovanni #Sa… - SorrentinoAnt10 : RT @Mirith_: 200 mila persone non violente, non razziste, non 'fasciste' 200 mila persone assetate di giustizia educate e di centro-destra… -