“Sì!” Maria De Filippi chiude la bocca ai critici | stavolta festeggia lei

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 20 ottobre 2019) Dopo sei anniDeriesce ancora a tenere in vita una programma. Tu si que vales fa il botto all’esordio e per la signora di Canale 5 la soddisfazione è doppia. Dopo le batoste rimedita da Amici il suo programma trionfa contro Ulisse. Uno schiaffo anche alle tante critiche ricevute nelle settimane scorse. La reazione da parte di Mediaset non è tardata ad arrivare. Il direttore di Canale 5 si è detto molto soddisfatto per Tu Si Que Vales. “Un programma straordinario, uno show che intercetta tutta la famiglia, il pubblico ideale di Canale 5. Una trasmissione che tutti ci invidiano, che intrattiene, diverte, riempie di meraviglia”, ha detto Giancarlo Scheri ringraziando poi tutta la macchina produttiva e gli artisti che lavorano per il successo di Tu Si Que Vales. Continua dopo la foto Su Canale Cinque, la prima puntata di Tu Si Que Vales ha incuriosito ben 4.988.000 persone ...

RaiSport : Maria Giulia #Confalonieri si conferma campionessa continentale della corsa a punti! ???? #Ciclismo #pista #Europei - matteorenzi : Da giovane cantava in radio. E qui è quando l’hanno intervistata qualche anno fa. È la mia nonna Maria che oggi com… - lofioramonti : Più competenze in un unico progetto. Così si risolvono problemi complessi. Tra i ricercatori di frontiera premiati… -