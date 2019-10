Senza M5s non c' è il governo Di Maio replica a Conte

Manovra - Di Maio replica a Conte : «Senza M5s non esiste il governo» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. Conte a Di Maio e Renzi:...

Di Maio a Conte : Senza M5s no Governo : 11.15 "I toni 'o si fa così o si va a casa' fanno del male al Paese, fanno del male al Governo: in politica si ascolta la prima forza politica che è il M5S, perché se va a casa il M5S è difficile che possa esistere ancora una coalizione di Governo". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il ministro, a Matera per Expo 2020, ha così replicato alle parole usate ieri dal premier Conte."Non c'è nessun ultimatum contro un ultimatum. Bisogna ...

Manovra - altolà Di Maio a Conte : «Senza M5s non si fa niente». Torna l'asse con Renzi : La Manovra? «Senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 Stelle usa la dinamite e Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i ministri M5s per...

Salvini e Renzi - il pienone annunciato in piazza e la Leopolda Senza Pd : il sabato italiano dei due Matteo disturbatori del governo Pd-M5s : Uno in piazza San Giovanni a Roma per convincere che “il traditore” non è lui, ma quelli rimasti nel Palazzo. L’altro alla Leopolda di Firenze, per la prima volta leader senza alibi di un partito tutto suo. E’ il sabato dei due Matteo, i due veri disturbatori del governo Conte 2: solo martedì si sono sfidati nella terza Camera di Bruno Vespa e oggi affrontano ognuno la sua piazza. Il primo, Salvini, gioca tutte le carte su una ...

Manovra - M5S attacca Conte : taglio al cuneo Senza senso se pesa sulle partite Iva : Nel mirino del Blog delle Stelle anche i problemi di copertura della Manovra, con la proposta di aumentare il gettito che arriva dai concessionari autostradali «che ogni anno ci alzano le tariffe dei caselli»

Manovra - M5s avverte : “Senza il nostro voto non si va da nessuna parte” : Il M5s, in un post sul Blog delle Stelle, chiede che venga convocato subito un vertice di maggioranza, "per lavorare alle intese che ancora non ci sono. Il MoVimento 5 Stelle non permetterà che l'inutile bersaglio mediatico della lotta all'evasione" siano partite Iva, commercianti e professionisti che lavorano ogni giorno.Continua a leggere

Salvini all’attacco : “M5s Senza decenza - finora Pd era partito di Bibbiano e Banca Etruria…” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si scaglia contro il Movimento 5 Stelle: "Per il M5s il Pd era il partito di Mafia capitale, di Bibbiano, dei poteri forti e di Banca Etruria. Ma c'è un limite alla decenza...". Poi se la prende con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, definendolo "l'avvocato del ciuffo".Continua a leggere

SONDAGGI/ Lega al 31 - 5% e il Pd - 20 - 7% - Senza Renzi di nuovo sopra M5s - 20% - : SONDAGGI politici, La Nadef non scalda gli italiani: il governo resta su livelli di consenso, 31,5%, molto bassi. Anche Italia Viva in calo.

M5S : Salvini - ‘a Napoli festa di laurea Senza laureati’ : Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – Italia Cinquestelle “è come quelle feste di laurea in cui ci sono quelli che la laurea non l’hanno avuta”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a Foligno. L'articolo M5S: Salvini, ‘a Napoli festa di laurea senza laureati’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

M5S : De Toma - ‘avvisato colleghi di asSenza di ieri - grazie per solidarietà gruppo’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Per una corretta informazione smentisco personalmente quanto riportato in questo articolo di giornale. Infatti già da qualche settimana, come ampiamente documentato ho avvisato tutti i miei colleghi nonché i vertici del mio Gruppo, del mio impegno in questo momento, e almeno fino alla fine di ottobre, per curare al meglio un problema di salute che purtroppo è tornato”. Lo scrive Massimiliano De ...

Taglio parlamentari - festa M5S di popolo Senza popolo : Anna Macina, che potrebbe diventare presidente del gruppo grillino alla Camera, si alza dal suo scranno e infervorata nel suo discorso dice: ?Che cosa chiedono i cittadini fuori di qua??....

Otto e Mezzo - Paolo Mieli su Matteo Renzi : "Il suo vero obiettivo è fare un nuovo governo Pd-M5s Senza Conte" : Paolo Mieli, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber svela il vero obiettivo di Matteo Renzi: "L'ex premier mina alla legislatura, lui matura il desiderio di far fuori Giuseppe Conte. Nei suoi disegni il leader di Italia Viva pensa di sostituire il presidente del Consiglio con un altro nome, mantenend

Ius culturae - Pd e M5s kamikaze. Nelle ore dopo Trieste il piano pro-immigrati : "Senza clamore". E Salvini... : Il governo di Pd e M5s rischia di schiantarsi sui diritti agli immigrati, e ironia della sorte proprio Nelle ore successive alla tragedia di Trieste, con un dominicano regolare che ha sparato a due poliziotti in Questura, uccidendoli. La vicenda, è bene chiarirlo, non ha nulla a che fare con Ius Sol