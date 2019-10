Sentimenti ed emozioni che prova il tuo cane e come te li dimostra

Fonte : dilei

(Di domenica 20 ottobre 2019) Esploriamo il ricco mondo deie delledei cani eli esprimono. Amore I cani sono famosi per il loro amore. Lo mostrano in tanti modi, ognuno secondo il suo carattere e la sua personalità. Leccando via le tue lacrime quando sei triste; stendendosi accanto a te quando stai lavorando; stendendoti su di te mentre cerchi di leggere un libro (cerchi di leggere perchè vedere le pagine con unaddosso non è sempre facilissimo); accogliendoti con feste commoventi quando torni a casa; essendo sempre felice di fare qualcosa insieme; appoggiandosi e facendo una lieve pressione sulle tue gambe per chiedere e trasmettere amore; addormendosi apppoggiando la testa sul cuscino accanto alla tua, e molte molte altre manifestazioni. Tanti cani, altrettanti caratteri e personalità, un elemento in comune: il loro amore è infinito e incondizionato e tocca il cuore in modo ...

