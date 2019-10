Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi è il nuovo singolo del rocker | le prime note nel

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 20 ottobre 2019) Se Tidiè ilultimodel, che debutterà con un video ufficialetto dal collaboratore di lunga data Pepsy Romanoff: ad anticipare l'arrivo del brano sono proprio leimmagini della clip, con l'incipit della canzone, divulgate dalsui suoi canali social per lanciare l'appuntamento con la nuova uscita radiofonica.pubblicherà il suo inedito il 25 ottobre per Universal Music: ildovrebbe anticipare l'uscita (non ancora confermata) di un doppio album live dedicato ai concerti di San Siro di quest'anno, che potrebbe arrivare entro la fine del 2019. Di sicuro, ad un anno da La Verità, arriverà in rotazione radiofonica ilSe Ti, di cui ilha parlato come di una delle canzoni della sua vita, "la quarta" per l'esattezza, una sorta di summa delle sue esperienze e di ciò che ha ...

vascorossi : #Esclusivo Trailer Clip nuova ultima CANZONE “Se ti potessi dire” by @pepsyromanoff #6di6 #6come6 #vascorossi… - costanzoag : RT @vascorossi: #Esclusivo Trailer Clip nuova ultima CANZONE “Se ti potessi dire” by @pepsyromanoff #6di6 #6come6 #vascorossi #allena_ment… - BIANCONERO63 : RT @vascorossi: #Esclusivo Trailer Clip nuova ultima CANZONE “Se ti potessi dire” by @pepsyromanoff #6di6 #6come6 #vascorossi #allena_ment… -