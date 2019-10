Se Ibra torna in Italia bisogna candidare Raiola ministro delle finanze e della creatività

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Su Il Giornale, Tony Damascelli scriveultime dichiarazioni dihimovic che ha espresso il desiderio di approdare in Serie A. I suoi gol negli Stati Uniti dimostrano che è ancora vivo e vivace, scrive Damascelli, ma dietro il suo desiderio si nasconde una “sottile e furbastra considerazione”. In Serie A, campionato dai ritmi dolci, vanno in gol ultratrentenni come Ronaldo, Llorente, Dzeko, Ribery e Mertens, “dunque c’è spazio per uno che ha frequentato le migliori squadre d’Europa ma si guarda bene di mettersi in vetrina nella Premier inglese, nella Liga spagnola o nella Bundesliga tedesca”.himovic certo non si propone per intenti finanziari, visto che “ha già incassato l’utile per comprarsi tutta la Svezia, compresa l’Ikea”. Il suo sarebbe il primo caso di uno che lascia i dollari e l’America per venire a lavorare ...

