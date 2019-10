Sassuolo-Inter | Lukaku striglia i nerazzurri | “dovevamo chiuderla prima | tutti male nel

Sassuolo-Inter - l’invasione di campo arriva dal cielo : uomo atterra con un paracadute durante la partita : Curioso episodio nei minuti finali del primo tempo di Sassuolo-Inter, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al momento del rigore fischiato all’Inter al 44′ e poi realizzato da Lukaku per il 3-1 nerazzurro, un paracadutista è atterrato a centrocampo ed è stato immediatamente portato fuori dal terreno di gioco, grazie all’aiuto degli addetti allo stadio. Video Instagram L'articolo Sassuolo-Inter, l’invasione di campo arriva dal cielo: ...

Inter - pazza anche con Conte. Lukaku-Lautaro dominano il Sassuolo ma è brivido finali : 4-3 : L'Inter domina il Sassuolo, poi soffre fino al 95' ma alla fine vince 4-3 al Mapei Stadium dopo essere stata in vantaggio per 4-1 fino a 20 minuti dalla fine. Nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A, la squadra di Antonio Conte parte forte con il gol di Lautaro Martinez al 2'. Pareggia Berar

Sassuolo-Inter 3-4 - Serie A : i nerazzurri tornano alla vittoria - decidono le doppiette di Lukaku e Martinez : L’Inter torna alla vittoria dopo il ko nello scontro diretto contro la Juventus, i nerazzurri hanno sconfitto il Sassuolo per 4-2 nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A e si sono riportati al secondo posto in classifica a una sola distanza dai Campioni d’Italia. I ragazzi di Antonio Conte hanno confermato il pronostico della vigilia al Mapei Stadium riuscendo a fare la differenza con le micidiali doppiette di Lautaro ...

Sassuolo-Inter - rigore per i nerazzurri e blitz in campo : al Mapei Stadium atterra un paracadutista : blitz al Mapei Stadium. Un paracadutista si è lanciato sul campo nei minuti finali del primo tempo di Sassuolo-Inter. Al momento del rigore fischiato in favore dei nerazzurri al 44' e poi realizzato da Lukaku per il 3-1 degli ospiti, un uomo è atterrato a centrocampo ed è stato immediatamente portat

