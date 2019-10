Sampdoria-Roma | insulti razzisti nei confronti di Ronaldo Vieira | il club giallorosso si

Fonte : sportfair

(Di domenica 20 ottobre 2019) La società giallorossa ha diramato un comunicato per chiedere scusa al centrocampista doriano in seguito aglisubiti a Marassi Laci mette la faccia e, in seguito aglisubiti dadurante il match di Marassi con la, ha deciso di diramare un comunicato ufficiale per chiedere scusa al centrocampista doriano. Una nota in cui la società giallorossa ha chiarito di voler collaborare con le autorità per individuare i responsabili di questi vergognosi: ‘L’ASsi scusa conper i buusubiti. La Società non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell’individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili deglineidel centrocampista‘.L'articoloneidi: il...

