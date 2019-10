Sampdoria-Roma 0-0 - Ranieri : «Soddisfatto e ora andiamo avanti» : A Marassi "contatto" fra un gruppo di circa 70 supporter giallorossi e alcuni blucerchiati: scambio di urla e insulti, poi sono arrivati gli agenti e hanno riportato l'ordine

Sampdoria-Roma - Ronaldo Vieira duro sui social : “il calcio punisca gli idioti negli stadi” [FOTO] : Il centrocampista della Sampdoria ha voluto dire la sua sui social riguardo gli insulti razzisti subiti oggi dai tifosi della Roma Nessun silenzio, Ronaldo Vieira risponde con forza agli insulti razzisti, utilizzando i social network per far conoscere il suo punto di vista sulla vicenda. Il centrocampista doriano ha pubblicato un post su Instagram, sottolineando come questa piaga vada debellata: “il calcio oggi ha la responsabilità ...

Sampdoria-Roma - insulti razzisti nei confronti di Ronaldo Vieira : il club giallorosso si scusa ufficialmente : La società giallorossa ha diramato un comunicato per chiedere scusa al centrocampista doriano in seguito agli insulti razzisti subiti a Marassi La Roma ci mette la faccia e, in seguito agli insulti razzisti subiti da Ronaldo Vieira durante il match di Marassi con la Sampdoria, ha deciso di diramare un comunicato ufficiale per chiedere scusa al centrocampista doriano. Una nota in cui la società giallorossa ha chiarito di voler collaborare ...

Pareggio Sampdoria al debutto di Ranieri - Roma frenata dagli infortuni. Finisce 0-0 : Nessun graffio, emozioni rare come perle e poca voglia di farsi del male. Anche perché per la Roma ci pensa la jella. Tra i giallorossi e la Samp del suo ex Ranieri vince la noia e un sostanziale equilibrio che genera uno 0-0 più utile alla causa blucerchiata in attesa di tempi migliori che non alla

Serie A calcio - ottava giornata : Roma-Sampdoria termina a reti bianche. L’Udinese supera di misura uno spento Torino : Le partite delle ore 15.00 di questa ottava giornata di Serie A non hanno donato particolari emozioni. La Roma ha chiuso con un deludente 0-0 contro la Sampdoria. L’Udinese ha avuto la meglio a dispetto di un Torino decisamente involuto rispetto a quanto visto fino a qualche settimana fa. Unica conferma il Cagliari che continua a giocare bene e a portare a casa punti. Il match di cartello di questo pomeriggio era senza ombra di dubbio la ...

Risultati Serie A 8ª giornata – Cagliari formato Europa - ok Udinese : la Sampdoria di Ranieri ferma la Roma : Il Cagliari batte la Spal e sale in zona Europa League, l’Udinese sorprende il Torino, la Sampdoria di Ranieri ferma la Roma: i Risultati dell’ottava giornata di Serie A Dopo il successo dell’Inter nello scoppiettante lunch match contro il Sassuolo, l’ottava giornata di Serie A prosegue con un tris di match in grado di ridisegnare la classifica. Il balzo in avanti più importante lo fa il Cagliari che grazie al successo sulla Spal firmato ...

Sampdoria-Roma - gli highlights del match – VIDEO : Sampdoria-Roma, gli highlights del match – VIDEO highlights Sampdoria Roma| E’ terminato il match tra Sampdoria e Roma, match valevole per l’8a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Sampdoria-Roma L'articolo Sampdoria-Roma, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Sampdoria-Roma 0-0 Live Rosso per Kluivert : Va in scena a Marassi una partita delicatissima per le sorti delle due squadre oggi in campo, Sampdoria e Roma, protagoniste di un periodo non certo brillante della loro storia recente. I...

Sampdoria-Roma 0-0 Live Anche Kalinic out - dentro Dzeko : Va in scena a Marassi una partita delicatissima per le sorti delle due squadre oggi in campo, Sampdoria e Roma, protagoniste di un periodo non certo brillante della loro storia recente. I...

Sampdoria-Roma 0-0 Live Cristante costretto a uscire al suo posto Pastore : Va in scena a Marassi una partita delicatissima per le sorti delle due squadre oggi in campo, Sampdoria e Roma, protagoniste di un periodo non certo brillante della loro storia recente. I...

Sampdoria-Roma : dalle 15 Live Le formazioni ufficiali : Kalinic al posto di Dzeko : Va in scena a Marassi una partita delicatissima per le sorti delle due squadre oggi in campo, Sampdoria e Roma, protagoniste di un periodo non certo brillante della loro storia recente. I...

Sampdoria-Roma di oggi 20 ottobre dovrebbe giocarsi regolarmente : Nonostante le incertezze delle ultime ore, Sampdoria-Roma alla fine si dovrebbe giocare. Il match di Serie A, in programma oggi, domenica 20 ottobre alle ore 15:00, si giocherà regolarmente dopo che è arrivato l'ok del comune. Su Genova pende una allerta arancione, ma il picco di pioggia è previsto per la tarda serata, dopo che il match sarà già terminato. Nonostante l'allerta a Genova c'è il sole Sampdoria-Roma, partita che nelle ultime ore era ...

Insidia Sampdoria per la Roma - ma rimane l’incognita rinvio : Roma – Trasferta da non sottovalutare quella che oggi alle 15 vedrà la Roma impegnata in trasferta contro una Sampdoria ferita, fresca di cambio allenatore e in cerca di tre punti importanti in ottica rilancio in classifica. Solo una vittoria e ben sei sconfitte fin qui in campionato per i blucerchiati, che non hanno mai trovato né i giusti stimoli né un buon equilibrio in mezzo al campo, fattori che hanno portato all’esonero di ...

Meteo Serie A - il maltempo non ferma il campionato : Sampdoria-Roma si giocherà regolarmente : Il maltempo non ferma la Serie A: Sampdoria-Roma, in programma domani alle 15 al Ferraris, si giocherà regolarmente. Lo rende noto il Comune. La disputa della partita era a rischio in considerazione dell‘allerta Meteo arancione proclamata per tutta la giornata di domani sulla città. Lo stadio si trova a due passi dal torrente Bisagno, in zona a rischio per le esondazioni. Nonostante l’allerta arancione, per il Comune, il Meteo nel ...