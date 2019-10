Salvo Sottile papà innamorato | un ' raro' scatto insieme al figlio su Instagram FOTO

Salvo Sottile critica Alessandro Siani : 'Un non comico - rende il napoletano fastidioso' : Domenica 13 ottobre Alessandro Siani è stato ospite nella trasmissione 'Che tempo che fa', condotta dal presentatore Fabio Fazio. In questa occasione l'attore ha presentato il suo film, di cui è anche regista e intitolato "Il giorno più bello del mondo", ma non sono mancate le critiche. La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 31 ottobre e c'è grande attesa intorno a questo film. Ciò è dimostrato dal post pubblicato sulla sua ...

Salvo Sottile contro Alessandro Siani a Che tempo che fa : "Non fa ridere - fa battute banali" : "Ho ascoltato Alessandro Siani da Fazio. Siani è un non comico, uno che non fa ridere neanche se ci si mette d’impegno. Fa battute di una banalità rara e con quella verve e quella enfasi rende il napoletano fastidioso quando invece e’ caldo e ammaliante . io me lo ricordo solo a Sanremo, quando prese in giro un bambino sovrappeso seduto in platea. Veri comici cercasi!". Ad esprimere questo tagliente giudizio non è un critico televisivo, bensì ...

Salvo Sottile : età - altezza - peso - moglie - figli : Salvo Sottile è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore. figlio di Giuseppe Sottile, ex capocronista del quotidiano palermitano Giornale di Sicilia, comincia a collaborare col quotidiano La Sicilia e con l’emittente regionale Telecolor Video 3 nel 1989. Tramite Telecor, che fornisce immagini e servizi chiusi, a 18 anni lavora anche Canale 5. Inizialmente Salvo Sottile arriva in Fininvest con la mansione di ...

Vieni da me - Salvo Sottile su Enrico Mentana : “Mi incute terrore” : Salvo Sottile parla dei suoi esordi a Vieni da me e fa una confessione su Enrico Mentana Salvo Sottile è stato ospite di Vieni da me nella rubrica La Cassettiera. Il conduttore e giornalista si è emozionato parlando di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e ha ricordato quando aveva 17 anni e sognava di fare il giornalista come suo padre, il grande Giuseppe Sottile. Parlando di Enrico Mentana e dei suoi primi anni al Tg5, quando aveva poco più ...

Chi è Sarah Varetto - la moglie di Salvo Sottile : Sarah Varetto è la moglie di Salvo Sottile, noto conduttore televisivo. Biondissima e brillante, Sarah è una giornalista molto nota di Sky che ha guidato, fra l’altro, SkyTg24. Classe 1972, è nata a Torino e arriva da una famiglia semplice, ma molto unita, con mamma negoziante e papà impiegato della Fiat. Dopo il diploma si è laureata in Giurisprudenza e ha deciso di inseguire il sogno di diventare una giornalista. Il suo esordio risale ...