Rugby | Mondiali 2019 | Giappone-Sudafrica 3-26 | gli Springboks vincono solo nella ripresa

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) Dura un tempo unspettacolare, che affronta ilsenza paura, rischia tanto e per un tempo spaventa de Klerk e compagni. Ma quando,, glialzano il ritmo e i nipponici finiscono la benzina il gap si fa ampio e per i padroni di casa la favola finisce a Tokyo. Inizio sbarazzino delche non ha paura a correre rischi fin dai suoi 22 metri e primi minuti spettacolari. E dopo 4 minuti attiva la prima meta del match. Mischia devastante degli, palla a Makazole Mapimpi, Tamura buca clamorosamente il placcaggio e meta.che, però, non molla, continua a giocare veloce, a cercare soluzioni sia alla mano sia al piede in un match che non vede pause. Al 10′ Mtawarira fa uno spear tackle e cartellino giallo netto per il. Nonostante l’inferiorità continua a dominare in mischia il XV di Erasmus, ma al 14′ ...

RSIsport : ?????? Galles e Sudafrica in semifinale ai Mondiali di rugby in corso in Giappone. #RSISport - AlessioParodi3 : Complimenti vivissimi allo streaming di @RaiSport durante la partita Giappone - Sudafrica dei mondiali di rugby. Br… - DuccioFumero : Mondiali 2019: Giappone eroico, il Sudafrica vince nella ripresa - R1823 - Il quotidiano del rugby -