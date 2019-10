Rugby femminile | Serie A 2019-2020 | i risultati della terza giornata Nette vittorie per

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) Va in archivio laA di: nel Girone 1, che comprende le migliori settescorsa stagione, vincono con bonus Villorba e Valsugana, mentre il Colorno cade in casaCapitolina. Negli altri raggruppamenti, formati con il criteriovicinanza geografica, in fuga Pavia e Belve Neroverdi. Iodierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Arredissima Villorba v Red Panthers Treviso 53-8 Unione R. Capitolina v HBS Colorno 18-12 CUS Ferrarav ValsuganaPadova 0-108 Riposa: Itinera Cus Torino Classifica 1 Arredissima Villorba15 2 HBS Colorno 11 3 ValsuganaPadova 10* 4 Unione R. Capitolina 4* 5 Itinera CUS Torino 4* 6 Red Panthers TV 1 7 CUS Ferrara0 * = una gara in meno Girone 2Monza 1949 v CUS Milano 15-3 CUS Genova v Lions Tortona27-0 Le Mastine R. Parabiago v Chicken CUS Pavia ...

Rugbymeet : Risultati e classifiche della 2° giornata di Serie A Femminile ???? - Federugby : ?? #SerieA femminile: in campo per la III giornata! Sofia #Stefan, Capitano del @Valsugana_Rugby: ?? 'Il gruppo si… - f4stfu5e : Allora raga avrei trovato una squadra di rugby non troppo lontano da qui MA è una squadra femminile mi viene da piangere -