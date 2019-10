Roma | Salvini | ‘rivoluzionario se Zingaretti-Raggi si mettessero d’accordo per togliere

“Siamo 200 mila!” - dice Salvini. Ma i conti alla manifestazione di Roma non tornano. Ecco quanti erano davvero : “Cambieremo la storia di questo Paese, torneremo al governo” e “questa è una piazza di italiani orgogliosi di essere italiani, non di fascisti”. Ospite perfetto, a Matteo Salvini, riesce l’impresa di riempire piazza San Giovanni e di rimettersi in sintonia con gli alleati del centrodestra, che non hanno gradito il simbolo della Lega comparso alle spalle, notte tempo. E’ il leader della Lega, che a sorpresa, poco dopo le 15, prende la parola per ...

Roma - Berlusconi si porta la claque di Forza Italia sul palco a trazione leghista. Ma in piazza c’è chi invoca Salvini : “Matteo - Matteo” : Mezzo partito, da Mara Carfagna a Renato Brunetta fino a Lucio Malan, lo aveva invitato a evitare la piazza a trazione leghista, tra il rischio dei fischi e la presenza dei militanti di CasaPound. Ma Silvio Berlusconi ha scelto di essere presente, accanto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. portandosi pure sul palco non solo esponenti del partito come le capogruppo di Camera e Senato Mariastella Gelmini e Annamaria Bernini, oltre che Tajani ...

Le foto della manifestazione di Salvini ieri a Roma : C'erano circa 70mila persone, dice la questura: hanno parlato anche Giorgia Meloni, Berlusconi e molti presidenti di regione

Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali Salvini : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Manifestazione del centrodestra a Roma : uniti dalla voglia di votare Manifestazione del centrodestra a Roma : uniti dalla voglia di votare : Piazza San Giovanni piena per Salvini con Berlusconi e Meloni. La disfida delle bandiere tra Lega e Fratelli d'Italia. E il leader del Carroccio: «Vi invito a portare pazienza, dobbiamo fare questa battaglia insieme, senza egoismi, saremo inarrestabili»

Niente saluti Romani da CasaPound - che applaude Berlusconi più di Salvini : I militanti di CasaPound, guidati da Simone Di Stefano, hanno seguito tutta la manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni applaudendo i leader intervenuti sul palco (più Berlusconi che non Salvini) e astenendosi da qualsiasi saluto romano. Arrivati compatti dalla loro sede di via Napoleone III, si sono posizionati al centro della piazza. Di Stefano si è concesso a numerosi selfie chiesti dai manifestanti. Conversando con i ...

Centrodestra a Roma - Salvini : «Siamo il popolo contro le élite». Meloni lascia la piazza per prima : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Centrodestra a Roma - Salvini commosso abbraccia la gente : «Siamo il popolo contro le élite». Meloni lascia la piazza per prima : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Roma - Salvini : “Questa è la piazza del popolo contro elite di Palazzo Chigi e Leopolda” : Il leader della Lega ha chiuso la manifestazione Orgoglio Nazionale organizzata a piazza San Giovanni. Davanti a migliaia di persone (200mila secondo il Carroccio) l'ex ministro degli Interni ha duramente attaccato il governo. "Qui c'è il popolo contro le elite di Palazzo Chigi, della Leopolda di Russeau".Continua a leggere

Centrodestra a Roma - Salvini : «A casa Raggi e Zingaretti - il duo sciagura». Meloni : «Se servono muri si costruiscono» : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Manifestazione del centrodestra a Roma. Salvini : «Siamo 200mila - torneremo al governo». Show Meloni : Primi arrivi in piazza San Giovanni. Gli interrogativi della vigilia: le reazioni alla presenza di Casapound (Forza Italia è divisa) e il monopolio sul palco dei simboli della Lega

Centrodestra a Roma - Salvini : «A casa Raggi e Zingaretti». Berlusconi : no a governo tasse. Gli organizzatori : «Siamo 200mila» : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Centrodestra a Roma - Salvini : «È la piazza di tutti». Berlusconi : no al governo delle tasse. Gli organizzatori : «Siamo 200mila» : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Matteo Salvini a Roma - l'uomo che umilia Di Maio : con che cartello si presenta in piazza : In piazza a Roma tra le migliaia di sostenitori di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi c'è posto per chiunque. Sovranisti, leghisti della prima ora, folgorati sulla via del Capitano. Ma a dominare l'immaginario collettivo è questo anziano signore, immortalato anche sulla pagina uffici

Roma - centrodestra in piazza contro il governo : gli interventi di Meloni - Berlusconi e Salvini. La diretta : Il centrodestra unito, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, a cui si è aggiunta Casapound, scende in piazza a Roma contro il governo: attesi gli interventi dei leader dei partito, con Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. La diretta. L'articolo Roma, centrodestra in piazza contro il governo: gli interventi di Meloni, Berlusconi e Salvini. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.