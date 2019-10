Roma | incendio in un palazzo al Pigneto | evacuati diversi appartamenti

Roma - incendio choc al Pigneto/ 64enne dà fuoco alla casa e si suicida dal balcone : incendio a Roma nel quartiere Pigneto: una 64enne appicca fuoco in casa sua e poi si lancia suicidandosi dal balcone. Altri due incendi tra Ostia e Capitale

Ladispoli - treni Roma-Grosseto fermi causa incendio vicino binari : Roma – Stop dei treni dalle 14:30 circa di lunedì 14 ottobre, a causa di un incendio vicino i binari con l’intervento dei vigili del fuoco che per oltre un’ora ha bloccato la linea ferroviaria Roma-Grosseto. Il tutto è avvenuto all’altezza della stazione di Ladispoli-Cerveteri. Una volta terminato l’intervento, i treni hanno ripreso a circolare regolarmente a partire dalle 15:45. La Rfi ha comunicato che i treni ...

Incendio alla sacrestia a Comiso : preso il piRomane : Incendio della sacrestia della Madonna della Catena a Comiso: il piromane, individuato dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza

Principio d'incendio a bordo del Frecciargento Bari-Roma : carrozza evacuata - malori per il fumo : "Abbiamo visto molto fumo e qualcuno si è sentito male" racconta uno dei passeggeri che era a bordo. Il treno è ripartito dopo l'intervento dei tecnici di Trenitalia

Roma - incendio a Prati : a fuoco dieci motorini e due auto. Nube di fumo nero - strade chiuse : Una densa Nube di fumo nero si è levata nel centro di Roma. Paura nel quartiere Prati, dove sono andati a fuoco dieci motorini e due automobili parcheggiate in via Ennio Quirino Visconti....

Roma - incendio a Prati : a fuoco dieci motorini e due auto. Nube di fumo nero in centro : Una densa Nube di fumo nero si è levata nel centro di Roma. Paura nel quartiere Prati, dove sono andati a fuoco dieci motorini e due automobili parcheggiate in via Ennio Quirino Visconti....

Incendio all’ex scuola di via Cardinal Capranica a Roma : È divampato, questo pomeriggio, un Incendio in via Cardinal Capranica a Roma. Le fiamme hanno interessato la parte esterna, precisamente il lato destro, dell’ex stabile occupato Don Calabria, zona Primavalle. Secondo una prima ipotesi il rogo sarebbe divampato da alcune sterpaglie che avrebbero accidentalmente preso fuoco, ma sulla dinamica precisa sono ancora in corso gli accertamenti delle Forze dell’ordine. Si nota, anche in ...

Roma - incendiò la casa dell’ex per vendetta : dopo 3 mesi muore ustionato il coinquilino : Voleva vendicarsi dell’ex compagno, uccidendolo nel sonno. Così lo scorso 7 giugno si è intrufolata – verso l’alba – nell’abitazione, situata nel seminterrato di un palazzo di otto piani in via Antonino Lo Surdo, a Roma. La donna è entrata con una copia delle chiavi ancora in suo possesso, portando con sé una tanica di benzina per appiccare il fuoco e poi fuggire. Quindi è riuscita ad incendiare l’appartamento, ma il suo vecchio fidanzato è ...

Maltempo Emilia Romagna - fulmine appicca un incendio in un magazzino del Modenese : incendio per cause accidentali dovute al Maltempo a Finale Emilia. Un fulmine ha colpito il terreno, appiccando il fuoco a delle rotoballe di fieno stipate all’interno di un magazzino della ditta Alba che si occupa di stoccaggio del fieno per compost. L'articolo Maltempo Emilia Romagna, fulmine appicca un incendio in un magazzino del Modenese sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio Roma - rogo di sterpaglie : sul posto la polizia locale : Vasto Incendio di sterpaglie questo pomeriggio alle 15 in via Arrigo Benedetti, in zona Casal Bruciato, nella Capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli uomini IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. L'articolo Incendio Roma, rogo di sterpaglie: sul posto la polizia locale sembra essere il primo su Meteo Web.