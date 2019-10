Rocco Siffredi | Al funerale di mia madre mi sono fatto praticare sess0 orale

Fonte : blogo

(Di lunedì 21 ottobre 2019) "Alda, tu non puoi chiedere a lui di raccontare queste cose in televisione. Che ora è? Ditemi che ora è! Alda, ti voglio un sacco di bene, però la prossima volta che ti viene in mente di far raccontare aun bel episodietto come questo, avvertimi prima". Così Barbara d'Urso ha rimbrottato, tra il serio e il faceto, Alda D'Eusanio, colpevole di aver suggerito adi raccontare (a mezzanotte e mezza!) un aneddoto non inedito su un episodio avvenuto in occasione deldi sua:Lei, una vecchietta amica di mia, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mialzato, non so cosa mi sia successo, l'ho tirato fuori, gliel'ho messo in bocca evenuto senza fare niente.: "Aldi miami". D'Urso reagisce così (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 21 ottobre ...

