Risultati Serie B | classifica Diretta gol live score delle partite | 8giornata

Risultati Serie A Basket – Virtus Bologna inarrestabile : crollano Brescia e Venezia : La Virtus Bologna consolida il primo posto in classifica: crollando Brescia e Venezia Tante sfide di Basket in questo sabato sera: sorride la Virtus Bologna, che manda al tappeto davanti al suo pubblico il Varese. I padrodni di casa hanno conquistato un’importante vittoria, col punteggio di 87-80, che permette alla squadra bolognese di confermare il primo posto in classifica, consolidandolo. Ko invece per Brescia, che ha ceduto a ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : Risultati e classifica della seconda giornata. Ortigia batte Sport Management : seconda giornata per il campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: in scena oggi sei delle sette partite (c’era stato l’anticipo mercoledì per la Pro Recco che è impegnata in Champions League). Il match più importante è stato quello tra Sport Management ed Ortigia con i siciliani che hanno sbancato la tana dei Mastini, conquistando almeno virtualmente lo status di terza forza del campionato. Non sbaglia l’AN Brescia, in ...

Risultati Serie C - CLASSIFICA/ Diretta gol : Viterbese a valanga sul Rende! Live score : RISULTATI SERIE C: Diretta gol Live score delle partite di oggi, 19 ottobre 2019 e classifiche aggiornate dei gironi A, B e C. Viterbese a valanga.

Risultati Serie A - CLASSIFICA/ Diretta gol : Napoli ok - ora la Juventus! Live score : RISULTATI SERIE A e CLASSIFICA aggiornata: Diretta gol Live score delle partite di oggi, sabato 19 ottobre, 8giornata. Napoli ok, adesso la Juventus.

Risultati Serie C - classifica/ Diretta gol : il Sudtirol è travolgente! Live score : Risultati Serie C: la Diretta gol Live score delle partite di oggi, 19 ottobre 2019 e le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C, per la 10giornata.

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : Risultati e classifica della quinta giornata. Amsicora e Bra in coppia al comando : quinta giornata per il campionato di Serie A1 di Hockey su prato. Non sbagliano Amsicora e HC Bra che fanno cinque su cinque e restano al comando in coppia: saranno ovviamente loro a giocarsi lo scudetto, come da pronostico. Alle loro spalle Valchisone e Ferrini. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. quinta giornata di campionato Butterfly Roma-HC Bra 2-4 (Komarov Hafiizhuddin – NUT; Chiesa 3, Gobran ...

Risultati Serie A - CLASSIFICA/ Diretta gol : si gioca all'Olimpico! Live score : RISULTATI SERIE A e CLASSIFICA aggiornata: la Diretta gol Live score delle partite in programma oggi, sabato 19 ottobre 2019, anticipi della 8giornata.

Risultati Serie C - classifica/ Diretta gol : rivoluzione in casa Gubbio - live score : Risultati Serie C: la Diretta gol live score delle partite di oggi, 19 ottobre 2019 e le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C, per la 10giornata.

Risultati Serie B - classifica/ Diretta gol : attenzione allo Spezia! Live score : Risultati Serie B e classifica aggiornata: la Diretta gol Live score delle partite in programma oggi 19 ottobre 2019, valide per 8giornata di campionato.

Risultati Serie A - classifica/ Diretta gol : Ancelotti non può sbagliare - live score : Risultati Serie A e classifica aggiornata: la Diretta gol live score delle partite in programma oggi, sabato 19 ottobre 2019, anticipi della 8giornata.

Risultati Serie C - CLASSIFICA/ Diretta gol : Rende per uscire dalla crisi - live score : RISULTATI SERIE C: la Diretta gol live score delle partite di oggi, 19 ottobre 2019 e le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C, per la 10giornata.

Risultati Serie B - CLASSIFICA/ Diretta gol : il big match a Benevento - live score : RISULTATI SERIE B e CLASSIFICA aggiornata: la Diretta gol live score delle partite in programma oggi 19 ottobre 2019, valide per 8giornata di campionato.

Risultati Serie A - CLASSIFICA/ Diretta gol : in copertina il match serale - live score : RISULTATI SERIE A e CLASSIFICA aggiornata: la Diretta gol live score delle partite in programma oggi, sabato 19 ottobre 2019, anticipi della 8giornata.

Risultati Serie C - 10^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie C – La terza Serie non si ferma mai. Sempre in campo, anche in questo weekend, che anticiperà il secondo turno infrasettimanale stagionale. Come sempre, da nord a sud, il ricco programma della domenica pomeriggio, che segue gli anticipi del sabato. Ecco il programma completo e le classifiche. GIRONE A SABATO ore 15:00 Pianese-Monza Pro Patria-Pro Vercelli ore 20:45 Arezzo-Alessandria DOMENICA ore ...