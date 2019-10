Risultati Serie A 8ª giornata – Cagliari formato Europa | ok Udinese | la Sampdoria di

Fonte : sportfair

(Di domenica 20 ottobre 2019) Ilbatte la Spal e sale in zonaLeague, l’sorprende il Torino, ladi Ranieri ferma la Roma: idell’ottavadiA Dopo il successo dell’Inter nello scoppiettante lunch match contro il Sassuolo, l’ottavadiA prosegue con un tris di match in grado di ridisegnare la classifica. Il balzo in avanti più importante lo fa ilche grazie al successo sulla Spal firmato Nainggolan-Faragò sale a 14 punti al 5° posto in piena zonaLeague e a soli due punti dalla zona Champions. I sardi scavalcano la Roma, fermata dalladell’ex Ranieri, alla prima sulla panchina blucerchiata. Giallorossi che perdono Cristante e Kalinic per infortunio, poi Kluivert nel finale per un doppio giallo. Partita bloccata e ostica per la Roma, con lache si difende bene e prova colpire in contropiede senza trovare ...

