Renzi:no alleanza con 5S,sì a moderati

"Saremo competitor del Pd,vogliamo fare quel che ha fatto Macron e che certo non ha avuto il consenso dei socialisti francesi", ha dettochiudendo il suo intervento alla Leopolda. "Vogliamo offrire uno spazio a chi non crede alla casa dei sovranisti e non sta in un disegno strutturale ditra Pd e 5S. Noi non la faremo quellaperché il nostro mondo è diverso". Ai delusi di FI,"a chi crede nelsmo democratico",dice:"Venite a dare una mano.Italia Viva è aperta".Alle elezioni obiettivo è la "doppia cifra".(Di domenica 20 ottobre 2019)