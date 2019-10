Renzi: qui idee,no ultimatum al governo

"Dalla Leopolda non è arrivato nessunal, proporrenon è lanciare,è fare politica:se propongo di non tartassare le partite Iva non sto lanciando un".Cosìche alla Leopolda ribadisce: Italia Viva è contro l'aumento di tasse Qui si afferma"il primato della politica","quota 100è uno spot,è la politica dell'annuncio, dello slogan"spiega. Sulcon 5S: "Ho cambiato idea per salvare Italia da Salvini", che "aveva come obiettivo il Colle". E a Salvini: "saremo al 4% ma ti sei fatto fregare".(Di domenica 20 ottobre 2019)