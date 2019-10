Renzi | nessun ultimatum al governo Bellanova | nel Pd c' erano bande armate

Leopolda - Renzi : da qui nessun ultimatum al governo L'attacco di Bellanova : «Nel Pd c'erano le bande armate» : Nell'ultimo giorno della kermesse che ha lanciato Italia viva l'ex premier assicura Palazzo Chigi. Continuano gli attacchi al Pd: per la ministra Teresa Bellanova «nei dem c'erano le bande armate»

Leopolda 10 - Boschi : “Il Pd è diventato il partito delle tasse. Asse Di Maio-Renzi? Nessuno vuole ostacolare Conte” : “Il Pd sta diventando il partito delle tAsse“, mentre “noi non siamo il partito delle tAsse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, a margine dei lavori della Leopolda 10 a Firenze. “Un Asse tra Renzi e Di Maio contro il governo? Non c’è la volontà di mettere in difficoltà Conte, ma quella di aiutare i ...

Leopolda 10 - l’ingresso ‘da star’ di Renzi : “Un abbraccio a chi ha fatto propaganda affinché non venisse nessuno” : A Firenze la Leolpada parte sulle note di Jovanotti e Matteo Renzi attraversa tutto i locali della stazione tra abbracci e strette di mano. Poi sale dal palco: “Siamo vivi” ironizza dopo aver terminato il suo ingresso. “Meno male, doveva essere un flop. Un abbraccio a chi ha fatto propaganda affinché non venisse nessuno“. L'articolo Leopolda 10, l’ingresso ‘da star’ di Renzi: “Un ...

Dl Fisco : Anzaldi - ‘con Renzi e Gentiloni recuperati 20 mld - nessuno dia lezioni’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – enza condoni, i Governi Renzi e Gentiloni hanno raddoppiato il recupero dell’evasione fiscale arrivando alla cifra record di 20 miliardi di euro recuperati. Lo scorso anno, invece, si è scesi. Chi pensa di dare lezioni, prima si impegni a eguagliare quei risultati straordinari.L'articolo Dl Fisco: Anzaldi, ‘con Renzi e Gentiloni recuperati 20 mld, nessuno dia lezioni’ sembra essere il ...

Polverini : “Berlusconi ha sempre avuto un’attrazione politica per Renzi. Nessuno di FI lo ha mai difeso come il leader di Italia Viva” : “Io di certo so solo una cosa: a Berlusconi è sempre piaciuto Renzi. Gli piace il suo modo di fare, il suo modo d’agire, il suo essere così vivace. Che Berlusconi abbia sempre avuto un’attrazione politica per Renzi non lo dico io, ma lo dice la storia“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla deputata di Forza Italia, Renata Polverini, ...

Russiagate : Renzi - ‘nessun complotto Obama contro Trump : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “Non c’è alcun complotto contro Trump da parte di Obama”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Lucia Annunziata a ‘In Mezz’ora’ su Raitre L'articolo Russiagate: Renzi, ‘nessun complotto Obama contro Trump sembra essere il primo su CalcioWeb.

Italia Viva - Renzi : “Nessuna paura di sparire con proporzionale. Con noi governo dura fino al 2023” : “Penso che se guardate ai numeri Italia Viva aiuti la maggioranza parlamentare ad avere qualche voto in più”, così Matteo Renzi (Italia Viva) accerchiato dai giornalisti entrando per una conferenza alla stampa estera. “fino a quando? Ti dò una data: 2023“, risponde l’ex segretario Pd. “Se c’è il proporzionale non hai paura di sparire? penso che avrete delle sorprese ben diverse che non spariamo”, ...

Zingaretti sulle Regionali : «Con il M5S nessun automatismo». E su Renzi : «Solo un Whatsapp a decisione presa» : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite a L'intervista di Maria Latella su Skytg24, parla della situazione politica attuale e delle prove che il governo Conte bis dovrà...

Renzi - Berlusconi : “Gli auguro di avere successo - ora è governo delle quattro sinistre. Nessuno dei nostri con lui” : “Non sono uso commentare le decisioni degli altri, gli auguro di avere successo e di raggiungere risultati che si è proposto e che lo hanno spinto a questa decisione, staremo a vedere. Questo governo non è più il governo delle tre sinistre, ma delle quattro sinistre”. Lo ha detto Silvio Berlusconi al suo arrivo a Strasburgo, commentando la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd L'articolo Renzi, Berlusconi: “Gli auguro di ...

La scissione di Renzi deflagra in Ue. Per ora nel Pd nessuno si muove - ma.. : Si dicono sconcertati. Fuori dalla plenaria a Strasburgo, i Renziani al Parlamento europeo - da Simona Bonafè, appena eletta vicepresidente del gruppo Socialisti e Democratici, ad Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro - ora devono capire cosa fare. Questa novità della scissione di Matteo Renzi dal Pd se l’aspettavano, ma non per questo sono preparati a gestirla: per ora non si muovono dai ...

Matteo Renzi lascia il Pd - Luigi Di Maio : “Per noi non cambia nulla - nessuna sorpresa” : Per il leader M5S Luigi Di Maio non ci sarebbe nessuna sorpresa nella mossa di Matteo Renzi, che ieri ha annunciato la sua separazione dal Pd.: "Di certo per noi non rappresenta un problema, anche perché le dinamiche di partito non ci sono mai interessate. Lavoriamo per gli italiani, solo a loro dobbiamo dare risposte".Continua a leggere

Nessuno scandalo se Renzi dovesse decidere di uscire dal Pd - dice Bettini : Fosse per lui l'alleanza elettorale con i 5Stelle “andrebbe fatta ovunque” anche se “non possiamo calare dall'alto uno schema che rischia di essere improvvisato”. Per il momento, allora, Pd e M5s “devono dialogare, superare le reciproche pregiudiziali, mischiare i loro rispettivi elettorati”. Perché “solo allargando il campo democratico si può sfidare Salvini”. È quanto sostiene Goffredo Bettini, ex parlamentare Pd in Italia e a Strasburgo, che ...

Pd - Boschi accusa : “Nessun toscano nel governo - spero non sia modo per colpire Renzi” : Nel Pd scoppia una nuova polemica per la mancanza di esponenti toscani nella squadra di governo. Maria Elena Boschi lancia l'accusa: "spero che non sia semplicemente un modo per colpire Matteo Renzi". Il segretario Nicola Zingaretti replica cercando di mettere a tacere le polemiche, ma intanto si torna a parlare di scissione da parte dell'ala renziana.Continua a leggere

Governo - nessun toscano nel Conte 2. I Renziani attaccano : “Nel Pd purga”. Nazareno : “Tra i loro nomi nessuno dalla Toscana” : In tanti avranno pensato a Boris, la fortunata serie televisiva di Fox. “Il vero grande merito di questa fiction è che non ci sono i toscani, capisci? Cioè nessuno che dice ‘la mi’ mamma’, ‘il mi’ babbo’, ‘passami la harne… la harta… eh? Perché con quella c aspirata e quel senso dell’umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo Paese”, diceva a un certo punto Stanis Larochelle, cioè Pietro ...