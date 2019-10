Renzi | da noi nessun ultimatum al Governo | solo idee

Renzi : «Delusi di Fi vengano con noi eleggeremo capo di Stato pro Ue» : Terzo e ultimo giorno della decima edizione della Leopolda, che si avvia a chiudere con il numero record di partecipanti. La giornata è cominciata con i saluti dal palco di Maria Elena...

Italia Viva - tutti gli attacchi di Renzi a Salvini : “Tieniti il Papeete che noi pensiamo a governare. Ti sei fatto fregare da chi ha il 4% dei voti” : “Dici a noi che abbiamo il 4% dei consensi. Benissimo, e allora quest’estate dopo la crisi di governare ti sei fatto fregare da chi ha il 4%. Tieniti il Papeete che noi pensiamo a governare il Paese”. Nel discorso conclusivo della decima edizione della Leopolda, che ha sancito la nascita del proprio partito, Italia Viva, Matteo Salvini ha dedicato parte dell’intervento a Matteo Salvini. “Non conosci la Costituzione, ...

Leopolda - Renzi : «Eleggeremo capo dello Stato pro Ue. I delusi di Fi vengano con noi» : Terzo e ultimo giorno della decima edizione della Leopolda, che si avvia a chiudere con il numero record di partecipanti. La giornata è cominciata con i saluti dal palco di Maria Elena...

Leopolda - Renzi : da noi idee non ultimatum E attacca Salvini : ROMA ?Proporre delle idee non è lanciare ultimatum, ma proporre idee?. ?Da questa Leopolda non sono arrivati ultimatum?. ?Quota100 costa 20 miliardi, è la...

Salvini-Renzi in tv - macché boxe Noioso minuetto con Vespa regista : Il duello. Finalmente i "due mattei" si sono sfidati nel salotto narcotizzato del Vespa, annunciato come un duello all'ultimo sangue si è risolto come un minuetto quasi programmato e controllato,senza grandi sbavature e attacchi; più battute che politica. Segui su affaritaliani.it

Salvini-Renzi - stasera il confronto a Porta a Porta. Il leghista provoca già : «Noi profondamente diversi» : Porta a Porta, Matteo Salvini vs Matteo Renzi Matteo vs Matteo. L’atteso confronto televisivo tra Salvini e Renzi, come annunciato, si farà. Il leader della Lega e quello di Italia Viva duelleranno questa sera a Porta a Porta, ospiti di Bruno Vespa. L’appuntamento televisivo, che vedrà i due politici al centro del ring, andrà in onda alle 22.50 dopo la partita Liechtenstein-Italia valida per le Qualificazioni ad Euro 2020. In vista ...

Governo : Renzi - ‘coalizione variegata - noi con nostre idee in modo trasparente’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Siamo un Governo di coalizione, anche molto variegata, e lo sappiamo. Per questo presentiamo le nostre idee in modo trasparente e pubblico. E grazie a Teresa Bellanova e Gigi Marattin per il prezioso lavoro di queste ore”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Governo: Renzi, ‘coalizione variegata, noi con nostre idee in modo trasparente’ sembra essere il primo su ...

Salvini e Renzi a Porta a Porta - Berlinguer : "Purtroppo saranno contro di noi" : Cresce l’attesa per il confronto televisivo tra i due Mattei. Salvini e Renzi duelleranno martedì 15 ottobre negli studi di Porta a Porta. Il programma di Bruno Vespa è stato individuato dai due leader come lo scenario ideale per dar vita ad un match attesissimo sul fronte politico, ma soprattutto mediatico.Lo scontro prenderà il via subito dopo la partita tra Liechtenstein e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. Un ...

Italia Viva : Renzi - ‘con noi Parente senatrice bravissima - aveva votato Zingaretti…’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Dicono tutti che Italia Viva è un piccolo partito, che ha sondaggi bassi, che non cresceremo mai. Però poi parlano tutti di noi. Chissà perché. Forse perché pensano che stiamo crescendo sempre di più nella società? E del resto stiamo crescendo anche in Parlamento: qui il post di adesione a Italia Viva di Annamaria Parente, bravissima senatrice esperta di sociale e di lavoro, che all’ultimo ...

Italia Viva : Renzi - ‘facciano proporzionale o maggioritario noi ci saremo comunque’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Per Italia Viva non è un problema di legge elettorale, quindi facciano il proporzionale, facciano il maggioritario, il sorteggio, noi ci saremo comunque. Ci saremo perché siamo portatori di entusiasmo ed energia che in questo momento non ha nessun altro sulla scena politica Italiana”. Così, Matteo Renzi parlando ai giovani dell scuola di formazione ‘Futura’L'articolo ...

“È Renzi che è d'accordo con noi. Vada a rileggere il nostro programma elettorale” - dice Castelli : “Il dibattito innescato sull'Iva dimostra che il problema esiste. Non è ragionevole che sulle patatine fritte ci sia l'imposta al quattro per cento. O che sia al dieci quella sui prodotti da collezione”. In un'intervista a La Stampa la numero due dei Cinquestelle di via XX Settembre al Mef risponde che la strada di aumenti differenziati dell'Iva sui prodotti non prevede “tabù”. Anzi, “tabù non ce ne devono essere, su nulla”. Quindi per la ...

**Def : Renzi - ‘noi non voteremo aumento Iva’** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Un governo non deve aumentare le tasse e l’Iva, non perché lo dico io, ma l’ha detto il nostro presidente del Consiglio. Quello che è certo è che non voteremo l’aumento dell’Iva. Ad agosto abbiamo detto: ‘Faremo un Governo per mandare a casa Salvini e per evitare che gli italiani paghino più Iva'”. Lo ha detto Matteo Renzi ai microfoni di ‘Stasera ...