Renzi “chiama”‘ in Italia Viva moderati del centrodestra “Mai con il M5s”

(Di domenica 20 ottobre 2019) Ci sono tre messaggi nel discorso con cui Matteochiude, da Firenze, la tre giorni della Leopolda numero dieci, quella post Pd. Uno è per il governo:non vuole staccare la spina ma "il treno della legislatura arriva al 2023, chi vuole scendere prima" lo faccia ma non è intenzione di Iv. Il secondo è per il Pd: si prendono strade diverse perchè, tanto per dirne una - e non è cosa di poco conto -, Iv "un'alleanza strutturale con il Movimento cinquestelle non la farà". La terza è per chi, ieri, a San Giovanni, nella piazza sovranista che ha visto "il passaggio di consegne" tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, non c'era ma ha votato per Forza, è un moderato, crede nell'Europa: "Venite a darci una mano, siamo una casa aperta".A tenere tutto insieme c'è il finale del suo intervento, con quella citazione di Aldo Moro, da un discorso al congresso della Dc del ...

