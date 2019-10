Reggio Emilia | sfonda il timpano a ex moglie con gli schiaffi | denunciato

Reggio Emilia - ragazza di 22 anni muore all’ospedale dopo intervento a Sassuolo : aperta indagine : La giovane era stata sottoposta nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico a Sassuolo, ma lamentava dolori che sono stati sottoposti ad accertamenti a Baggiovara. L'evento drammatico è stato segnalato alla Procura di Modena come di prassi.Continua a leggere

Reggio Emilia - incidente frontale con un’auto : furgone distrutto - morto l’autista : Il Fiat Forino di Alberto Benassi si è scontrato frontalmente, all'altezza della Progeo, con un'Audi condotta da un 20enne che è finito all'ospedale in condizioni non gravi; ferita anche una 21enne che si trovava al suo fianco. Traffico in tilt.Continua a leggere

Bibbiano arriva a Reggio Emilia - indagata una funzionaria del Comune : Costanza Tosi Dalle intercettazioni telefoniche ascoltate dai carabinieri emerge che la donna avrebbe avuto contatti con Federica Anghinolfi e consigliato ai vertici dell'Asl di affidare alla onlus di Claudio Foti un appalto pubblico Si allunga la lista degli indagati nell’inchiesta sui presunti affidi illeciti e i sospetti sull’esistenza del sistema Bibbiano arrivano fino al Comune di Reggio Emilia. "Te lo do brevi manu, perché non ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 4a giornata : storica Brindisi - espugnata Milano. Virtus Bologna in testa da sola - ok Venezia - Reggio Emilia e Brescia : Tante le partite decise con largo anticipo in questo pomeriggio della quarta giornata di Serie A 2019-2020, ma la sola volta in cui il punteggio resta in bilico fino all’ultimo è anche quella in cui si fa la storia. Al Forum di Assago, infatti, per la prima volta Brindisi esce vittoriosa dal confronto con Milano, giocando una partita di altissimo valore. Andiamo a vedere tutto il dettaglio dell’accaduto nel pomeriggio, che consegna ...

Reggio Emilia - due immigrati fuggono seminando dosi di cocaina : Aurora Vigne Alla vista dei militari che gli intimavano di fermarsi il 43enne nordafricano ha accelerato, cercando di scappare. Intanto il passeggero lanciava cocaina dal finestrino Due immigrati sono scappati dai carabinieri a folle velocità, gettando involucri di cocaina dal finestrino. Una scena a dir poco incredibile questa che ha avuto luogo a Fabbrico, tranquillo Comune di 6mila anime in provincia di Reggio Emilia. A finire in ...

Risultati Serie A Basket 3ª Giornata – Milano torna al successo - cade la Fortitudo : ok Roma e Reggio Emilia : L’Olimpia Milano torna a vincere, sconfitta la Fortitudo, vittorie per Roma, Reggio Emilia e Treviso: i Risultati della 3ª Giornata della Serie A di Basket Dopo le vittorie di Trento e Brindisi negli anticipi del sabato, la 3ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con ben 5 match in attesa di Virtus Bologna-Venezia, il posticipo che chiudere la domenica. Apre le danze l’Olimpia Milano impegnata nel lunch match contro Trieste. La ...

Reggio Emilia - sequestrata in casa dal marito - picchiata e stuprata : “Ti uccido come la cinese” : Ha segregato la moglie in casa, dove l'avrebbe picchiata, minacciata di morte e stuprata. Per questo un uomo di 31 anni è stato arrestato a Reggio Emilia con le accuse di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, minacce e lesioni aggravate. La coppia, sposata da due anni, viveva in un contesto di totale degrado in uno stabile occupato abusivamente da senzatetto.Continua a leggere

Così la "rossa" Reggio Emilia emargina gli stranieri regolari : Pina Francone Il fallimento dell'accoglienza e dell'integrazione della città Emiliana, dove molti immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno vengono lasciati nel degrado Sono immigrati regolari, in possesso di un permesso di soggiorno, ma nonostante questo rimangono confinati nel degrado, impossibilitati a lavorare. Succede nella "rossa" Reggio Emilia e a denunciare il tutto ci ha pensato la Gazzetta di Reggio. Il tanto ...

Aemilia - i giudici : “Clan rafforzato dal viaggio a Cutro dei candidati sindaco di Reggio. Non dissero che i voti mafiosi non erano graditi” : Tutti i candidati sindaco di Reggio Emilia andarono a fare campagna elettorale a Cutro, in provincia di Crotone. Cioè la cittadina calabrese da cui proviene la cosca di ‘ndrangheta attiva in Emilia. In quel modo si resero protagonisti di “comportamenti che oggettivamente hanno rafforzato l’associazione“. C’è anche il noto viaggio in Calabria degli aspiranti primi cittadini alle elezioni del 2009 tra le motivazioni ...

Affidi illeciti - la procura di Reggio Emilia ha chiesto l’archiviazione dell’avvocato Scarpati : E’ stata chiesta l’archiviazione per la posizione dell’avvocato Marco Scarpati, indagato nell’ambito dell’inchiesta Angeli e Demoni che ha coinvolto i servizi sociali della Val d’Enza facenti capo a Bibbiano. La richiesta è stata fatta il 30 settembre scorso dalla pm di Reggio Emilia Valentina Salvi. All’avvocato è stato contestato l’abuso d’ufficio per l’assegnazione ...

Serie A Basket – La Dolomiti Energia Trentino batte Reggio Emilia : una notte da capolista solitaria : La Dolomiti Energia Trentino da solo in vetta alla classifica: Reggio Emilia ko nell’anticipo della seconda giornata Sorride la Dolomiti Energia Trentino: nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, iniziato pochi giorni fa con un turno infrasettimanale, le aquile si sono imposte 86-76 sulla Grissin Bon Reggio Emilia. La Dolomiti Energia Trentino si porta dunque a 4 punti e, grazie al bottino pieno, si porta ...

Basket - 2a giornata Serie A 2019-2020 : Trento espugna Reggio Emilia nell’anticipo : Nell’anticipo della seconda giornata della Serie A di Basket, grazie ad uno strepitoso ultimo quarto, la Dolomiti Energia Trento espugna il campo della Grissin Bon Reggio Emilia per 84-76. I trentini si portano in testa alla classifica, mentre per la squadra di coach Buscaglia, che oggi allenava contro il suo passato, è ancora rimandata la prima vittoria. Una serata particolare per Maurizio Buscaglia, che ha lasciato Trento proprio ...

