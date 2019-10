Quindi se a Torino Koulibaly avesse svirgolato a braccia aperte | non sarebbe stato rigore?

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Ha fatto molto discutere ieri la decisione del var e di Irrati, durante Juventus-Bologna, circa l’episodio del tocco di mano di De Ligt a una manciata di secondi dal fischio finale. Dalla lettura delle ricostruzioni effettuate dalle principali testate giornalistiche, per giustificare la correttezza della decisione del direttore di gara, èunanimemente citato il regolamento del giuoco del calcio, così come di recente novato. Facciamo chiarezza. La norma rilevante applicata nel caso di specie è rappresentata dalla regola 12 del regolamento rubricata “falli e scorrettezze”, alla voce “falli di mano”: “1) È un’infrazione se un calciatore: • tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone; ottiene il possesso / controllo del pallone dopo che questo ha toccato le sue mani /e poi: – segna nella porta ...

