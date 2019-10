Previsioni astrologiche 22 ottobre | Sagittario sospettoso | Ariete sfacciato

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Martedì 22troviamo la Luna in Leone mentre Marte ed il Sole saranno nel segno della Bilancia. Mercurio e Venere continueranno il loro moto in Scorpione come Plutone e Saturno in Capricorno. Giove permarrà in, nel frattempo Urano sarà nell'orbita del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Favorevoli leodierne per il Leone, i Gemelli e la Bilancia mentre meno positive per i segni del Toro, Cancro e Scorpione. Di seguito ledi martedì 22per i 12 segni zodiacali.: sfacciati. La sfrontatezza tipica del segno in questo martedì, con ogni probabilità, emergerà più prorompente che mai, specialmente sul fronte professionale dove farebbero bene, invece, a misurare le parole. Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti potrebbe risultare scarno e, di conseguenza, rendere i nativi inclini alla ...

infoitcultura : Previsioni astrologiche 19 ottobre: finanze 'flop' per Capricorno, Ariete taciturno - infoitcultura : Previsioni astrologiche, classifica 19 ottobre: figli da attenzionare per Acquario - zazoomblog : Previsioni astrologiche weekend 19-20 ottobre: Leone introspettivo flirt per Pesci - #Previsioni #astrologiche… -